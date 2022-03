Une pompier de Cavaillon en mission à la frontière de l'Ukraine avec les pompiers de la Paix

Isabelle Jacquelin rejoint un centre à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine avec les pompiers de la Paix. La pompier de 32 ans de Cavaillon (Vaucluse) veut soigner sans jugement ni se poser de questions sur ceux et celles qui fuient la guerre.

Isabelle, infirmière et pompier volontaire de Cavaillon (Vaucluse) portera secours à 100 m de la frontière avec l'Ukraine.

Une pompier de Cavaillon (Vaucluse) rejoint les pompiers de la paix à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Isabelle Jacquelin prend 10 jours de congés pour porter secours aux réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine. Cette infirmière libérale et sapeur pompier volontaire de 32 ans sera chargée de soigner les blessures physiques et psychologiques dans la ville de Medyka en Pologne.

Belle et triste aventure à la frontière entre Pologne et Ukraine

A plusieurs milliers de kilomètres du centre de secours de Cavaillon, l'infirmière se prépare à l'inconnu : "il y a toujours eu des réfugiés mais il y a une différence entre les regarder à la télévision et s'y confronter dans la réalité. Ca va être un choc et en même temps une belle et triste aventure. Il faudra soigner tout le monde sans se poser la question d'où ils viennent ou de la tenue qu'ils portent".

Soigner les bobos et les douleurs psychologiques à 100 m de la frontière

Isabelle Jacquelin s'attend à vivre une "triste et belle mission" de secours pendant une dizaine de jours : "nous allons intervenir à 100 m de l'Ukraine. Ce ne sera pas un camp de réfugiés mais une zone de transition pour les personnes ukrainiennes qui passent la frontière. Notre accompagnement va être global, de la bobologie à un accompagnement psychologique. Ce ne sont pas des secours pour lesquels nous sommes formés. Nous allons surement être les premières personnes que les réfugiés verront en quittant l'Ukraine. Pendant un moment, nous aurons partagé cette histoire triste".

Les collègues prennent le relais de l'infirmière de Cavaillon

A 32 ans, Isabelle Jacquelin part pour la Pologne samedi matin. Isabelle Jacquelin salue les collègues de son cabinet d'infirmièrex qui assumeront les soins à Cavaillon pendant sa mission en Pologne. "L'engagement des pompiers, c'est de secourir tout le monde, à Cavaillon comme à l'autre bout de l'Europe" explique l'infirmière. Isabelle Jacquelin ajoute : "le côté secours à tout le monde en toute circonstances sans se poser de question, sans jugement, c'est ce qui m'a plu". Elle sait qu'au centre de secours, son engagement a créé de la "frustration parmi les collègues qui voulaient partir".