Une Sarthoise invente un nouveau sigle pour les personnes souffrant de handicap invisible

"C'est en voyant une femme en pleurs que j'ai décidé d'agir". Ce jour là, Virginie Szpiro passe à la caisse prioritaire d'un supermarché. La cliente, handicapée, craque après avoir reçu une énième réflexion de la part d'autres clients étonnés de voir passer devant eux une femme qui ne semble pas souffrir.

Cette humiliation, Virginie l'a déjà vécue à plusieurs reprises. "On a des regards noirs, on entend chuchoter : elle n'a pas l'air handicapée, comment çà se fait qu'elle demande la priorité ? Elle n'est pas en fauteuil roulant etc... Quand on arrive à la caisse sur nos deux jambes, même si on souffre, même si on est fatiguée, certaines personnes ne comprennent pas et remettent en cause notre handicap".

Et pourtant Virginie est malade. Comme 9 millions de français, elle a un handicap dit invisible. Elle souffre d'un lupus, une maladie auto-immune qui l'affaiblit terriblement. Douleurs articulaires chroniques, maux de tête, grosse fatigue, elle a du mal parfois à tenir debout. Un handicap qui ne se voit pas forcément car Virginie n'est pas appareillée. Alors pour rendre visible ce qui ne l'est pas, cette habitante du Mans a créé, avec l'aide de son fils, un sigle symbolisant ces handicaps invisibles. "C'est un personnage debout avec des points rouges à plusieurs endroits du corps pour symboliser ces douleurs. Il est dissocié du fauteuil roulant pour bien faire comprendre qu'un handicapé qui est débout, c'est un handicapé qui a mal".

Le pictogramme créé par Virginie Szpiro représente une personne debout avec des points rouges symbolisant les douleurs - Virginie Szpiro

Pictogramme sous le bras, Virginie démarche les responsables de l'hypermarché Auchan de la zone Nord du Mans. La manager de la relation client accepte, avec l'aval du directeur, d'afficher le sigle aux caisses prioritaires à côté du symbole "réservé aux personnes fauteuils roulants" et celui "réservé aux femmes enceintes". Les retours sont bons. Surtout de la part des personnes malades qui, enfin, peuvent en un geste décrire ce qui leur arrive sans avoir à se justifier.

Mais virginie ne s'arrête pas là, elle démarche d'autres supermarché de l'agglomération du Mans. Son initiative est relayée par les réseaux sociaux. D'autres grandes surfaces de Bretagne, de région parisienne, du Nord et du Sud de la France adopte le pictogramme. Un grande fierté pour Virginie, touchée par cet élan de solidarité. "Mais le chemin est encore long" reconnait la Sarthoise. Elle aimerait maintenant voir son pictogramme dans les bus et les trams du Mans. Car le problème est le même dans les transports en commun." Souvent, des personnes valides sont assises sur des places dédiées aux personnes handicapées. Combien de fois, je me suis retrouvée dans le tram. J'ai mal, j'ai du mal à tenir debout mais je n'ose pas sortir ma carte d'invalidité, je n'ose pas leur demander de partir".

Virginie a aussi créé une affiche pour expliquer ce que sont ces handicaps invisibles. Ici à la caisse d'un supermarché © Radio France - Virginie Szpiro

Le souhait de Virginie va peut être se réaliser. Un rendez-vous est déjà programmé avec la Sétram, la société de transports en commun de l'agglomération du Mans.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le handicap invisible, rendez-vous sur la page facebook handicap aux 8000 visages