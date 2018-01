Avignon, France

Ils n'ont pas froid aux yeux. Et ils n'ont pas froid du tout, vu les couches de vêtements qu'ils ont enfilés avant de venir. Ce vendredi matin, à la patinoire d'Avignon, une quinzaine de personnes en fauteuil roulant se sont offerts une balade sur la glace, poussés par des jeunes bénévoles du Club avignonnais de patinage artistique.

Parmi eux : des membres de l'Association des paralysés de France, mais aussi des seniors des maisons de retraite de Cabannes et de Noves. Au programme : ballade, jeux de ballon, slaloms et accélérations.

"La glace n'accroche pas, le mouvement est fluide et agréable", raconte Michel, 74 ans, dont c'est la première fois à la patinoire. "On essaye de leur faire ressentir la sensation de glisse, explique Sandrine Bornier, animatrice à la maison de retraite de Noves. Le contact avec les autres générations est aussi très important."

Un projet de section handisport à la patinoire

"Ce que l'on souhaite mettre en place, c'est une section handisport avec un créneau horaire régulier, explique Christophe Chabaud, le président du Club de patinage artistique, et alors même que le sort de la patinoire est incertain. Ce serait beaucoup plus facile pour les structures des venir sur un créneau fixe. On va essayer de mettre ça en place avec des professionnels de l'Association des paralysés de France."