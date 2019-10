Une séance de massage à la Foire expo de Montpellier

Elle a ouvert ses portes la semaine dernière au Parc des expositions. La foire expo de Montpellier bat son plein depuis vendredi. 100.000 personnes sont attendues dans les allées du Parc des expositions. 500 exposants y sont présents.

Les stands de produits électroménagers et les stands gastronomiques ont particulièrement la côte. Mais la Foire expo n'est pas qu'un endroit ou il est possible de faire des emplettes.

C'est aussi un lieu où l'on peut se détendre, grâce, notamment à la présence de masseurs installés dans le Hall A5.

Et pour ce premier week-end, certains visiteurs se sont laissés tenter par une petite séance détente. C'est le cas de Murielle, une formatrice de 57 ans qui a été prise de douleurs dans le dos à force de marcher.

"On se sent comme dans sa bulle. On n'est pas dérangé par les gens qui passent"