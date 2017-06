Piscines saturées : une séance de natation sur le miroir d'eau à Bordeaux pour demander des bassins provisoires

Une vingtaine de nageurs en bonnet, lunette et slip de bain ont pratiqué une séance de natation ce samedi matin sur le miroir d'eau à Bordeaux pour dénoncer le manque de piscines dans la métropole. Plusieurs bassins sont fermés pour plusieurs mois.

La piscine du campus universitaire de Talence sera fermée jusqu'en octobre 2018, au lieu de septembre 2017. Pour les nageurs du Bordeaux Etudiants Club de Bordeaux et les autres, c'est une très mauvaise nouvelle. Des milliers de personnes s'y entraînent du lundi au samedi et elles ne pourront plus compter sur ce terrain. Leur piscine étant inaccessible, ils se déportent vers d'autres bassins de la métropole bordelaise ouverts au public, mais ils sont déjà pour la plupart saturés.

Embouteillage dans les couloirs d'eau

Résultat, les nageurs confirmés s'entraînent sur les mêmes lignes que les nageurs amateurs. Ce qui créée des embouteillages et des perturbations. Il faut dire que la métropole bordelaise a été frappée par une série de fermetures ces derniers mois.

La piscine de Cenon était inaccessible jusqu'à mi-avril. Maintenant, la piscine de Galin dans le quartier de la Benauge est fermée jusqu'en 2019 pour travaux de désamiantage. Puis la piscine de Talence fermée jusqu'en octobre 2018. Et celle du Grand Parc va fermer dans quelques semaines pour une durée indéterminée pour des travaux de réhabilitation des bassins, selon la mairie.

Des bassins provisoires pendant les travaux ?

Les nageurs réclament donc l'ouverture de bassins provisoires en attendant la fin des travaux. Des bassins installés sur le parking du campus par exemple avec vestiaires. Les sportifs du Bordeaux Etudiant Club (BEC) sont venus nager ce samedi matin dans moins de 5 centimètres de profondeur sur le miroir d'eau à Bordeaux pour montrer l'absurdité de la situation.