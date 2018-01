Une cinquantaine de participants à ce rendez-vous du collectif Solid’air. Une heure et demi d’activités physiques pour le premier après-midi de 2018 sous le parrainage du champion olympique d'aviron mais aussi pour la bonne cause au profit d’une association caritative

Une heure et demi d'exercice de travail musculaire mais aussi de travail cardio entre 15h et 16h 30 avec le concours du champion du monde d'aviron et médaille d’or olympique l'avignonnais Jérémie Azou.

Depuis un an et demi Solid'air propose des séances de sport collectives mais aussi caritatives car la participation de 5 euros par personne est entièrement reversée à une association.

Une forte participation à cette séance sportive et caritative Copier

Et cette première séance de l’année se déroulait au profit de l'association " Les femmes de Voix et d'Action « , cinquième et dernière séance au profit de cette association avignonnaise qui soutient et motive des femmes victimes de violences tout autant qu' atteintes de précarité sociale .

Au profit de l'association "Les femmes de Voix et d'Action" : sa présidente Marjolaine DJOUKWE Copier

Les prochains rendez-vous de remise en forme du collectif Solid’air au profit d'autres associations caritatives en 2018, ce sera toujours place du Palais des Papes mais à 10 h, les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois.