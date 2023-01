Une seconde commune de Haute-Vienne se lance dans le financement citoyen

En Haute-Vienne, la commune de Séreilhac se lance à son tour dans le financement citoyen. Le principe, via la plateforme Villyz , permet aux habitants et tous ceux qui le souhaitent de prêter (et pas donner) une somme à une collectivité. Comme un placement en banque il y a un taux d'intérêt annuel et le remboursement à la fin du prêt de sa somme de départ.

Après Glanges et son pôle de santé il y a un an et dont les travaux vont commencer le 6 mars prochain, Séreilhac a donc décidé de solliciter ses habitants, et plus si affinités, pour lui permettre de financer une partie des travaux de construction de nouveaux vestiaires au stade de foot ainsi qu'une salle de réunion.

L'un des deux vestiaires actuel du Sporting Club de Séreilhac © Radio France - Valérie Mosnier

Les deux vestiaires actuels ont plus que fait leur temps. Environ 40 ans. Aujourd'hui, il y a besoin de neuf et surtout de plus de place explique le président du Sporting Club de Séreilhac, Patrice Ladegaillerie : "Le samedi, on reçoit 70 ou 80 enfants c'est compliqué de les mettre dans deux vestiaires. Maintenant il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot et ce qui est normal c'est de les mettre dans un autre vestiaire. Donc, nous ne sommes pas assez équipés. Et même le dimanche, quand on reçoit deux équipes visiteuses, comme nous avons trois équipes seniors, elles sont obligées d'aller dans le même vestiaire."

Quatre nouveaux vestiaires

Les vestiaires actuels sont devenus obsolètes. A terme, ils devraient être démolis et quatre vestiaires flambants neufs devraient êtres construits dans le prolongement du foyer.

Les quatre nouveaux vestiaires devraient êtres construits dans le prolongement du foyer, à gauche sur la photo © Radio France - Valérie Mosnier

Patrice Ladegaillerie, le président du club de foot de Séreilhac (à droite) et Patrick Leyssene, vice-président, devant les vestiaires devenus obsolètes © Radio France - Valérie Mosnier

Mais, les travaux sont estimés à 540.000 euros. Une somme trop importante pour la commune de 2.000 habitants, qui plutôt que de recourir à l'emprunt bancaire, a préféré solliciter directement les habitants en se fixant 100.000 euros de financement citoyens. "Ça revient à peu près au même" résume le maire de Séreilhac, Loïc Cottin, "mais c'est une démarche différente. Moi, dans l'idée c'est de faire un circuit-court entre l'épargne des gens et un projet qu'ils vont voir naître sous leurs yeux."

Le financement citoyen est ouvert depuis le 15 janvier et jusqu'au 15 mars. Pour Séreilhac, le taux d'intérêt brut est de 3,5% pour un remboursement en 7 ans. Si tout va bien, les nouveaux vestiaires pourraient être opérationnels en début d'année prochaine.

Un projet fédérateur

Pour Loïc Cottin, faire financer une partie des vestiaires du club de foot par les habitants est un bon moyen de les impliquer. Et l'exemple de Glanges le rassure. "Nous avons eu une réunion publique la semaine dernière en présence de la maire de Glanges. Emilie Gillet a témoigné de son expérience, des gens impliqués dans ce projet et il y a une espèce de cohésion qui est née à Glanges depuis ce moment là et ça aussi c'est un peu dans nos objectifs. Permettre aux gens de se grouper dans un but positif."

Initiative saluée par Patrice Ladegaillerie, "je trouve ça bien, ça change et c'est innovant, ça fait parler de la commune, du foot de Séreilhac et puis ce sont des nouveaux projets qui mettent un peu d'entrain chez les dirigeants et j'espère chez les parents et au niveau senior." D'ailleurs, le SCS a dores et déjà relayé le financement citoyen sur sa page Facebook .

Soutenir le foot féminin

C'est l'autre motivation du club et des élus de Séreilhac : promouvoir le foot chez les filles. Loïc Cottin se projette : "Il y a quelques jeunes filles qui pratiquent le foot sur Séreilhac, mais elles vont sur Bosmie-l'Aiguille où il y a une équipe. Alors, pourquoi pas envisager un jour avoir notre équipe féminine et là ce serait vraiment une très belle réussite d'avoir mis en place ces vestiaires." En attendant, les nouveaux vestiaires serviront déjà aux plus jeunes footballeuses