Une secte américaine perturbe la campagne municipale à Apt

Apt, France

A Apt, la campagne municipale s'envenime entre le candidat La République En Marche et la maire sortante Les Républicains. Dominique Théveniaud attaque la mairie au sujet d'un centre de langue installé dans les anciens bâtiments d'une école publique d'Apt. Les responsables de ce centre seraient liés à une secte américaine. Le centre n'a jamais ouvert à Apt mais le sujet enflamme la campagne municipale à Apt.

Rien d'illicite à Apt mais des liens avec une secte américaine

C'est un site internet américain qui a enflammé le sujet. Jusqu'à cet été, le centre de langues était un projet de d'Athal Education Group, une filiale du groupe qui avait repris le Domaine des Andéols à saint Saturnin les Apt. le conseil municipal avait largement approuvé son installation dans l'ancienne école des Romarins. Mais en août dernier, the Daily Caller, un site internet fondé par un ancien de FoxNews, demande à la mairie si elle est au courant que des responsables du centre de langue sont liés à Nxivm.

Apt découvre alors que les dirigeants d'Athal Education Group sont poursuivis aux Etats Unis pour leurs liens avec un gourou condamné pour trafic sexuel et association de malfaiteurs. La mairie alerte alors la préfecture. L'autorisation d'ouvrir le centre de langues est refusée. Rien d'illicite ne s'est produit à Apt mais ce dossier ressort opportunément depuis une semaine en campagne électorale. La maire d'Apt estime que l'attaque est calomnieuse. Dominique Santoni envisage une suite judiciaire et met sa campagne en pause pour répondre aux attaques.

Silence de la mairie ou attaque calomnieuse

L'école de langue est fermée, les derniers salariés ont été licenciés en janvier, faute d'élèves. Le groupe Athal Education est même dissous. La mairie avait donné son accord pour louer l'ancienne école des Romarins 30.000 euros par an. Un élu s'était bien interrogé en 2018 mais il n'avait pas repéré qu'une des dirigeantes d'Athal Education était liée à une secte américaine. Elle avait négocié une amende pour éviter la prison aux Etats Unis. Le gourou lui est en prison pour trafic sexuel et association de malfaiteurs. A Apt, la mairie découvre ce lien en août dernier avec le mail du Daily Caller, un site web proche de la droite américaine.

Immédiatement la mairie avertit la préfecture. Athal Education accuse alors la mairie d'avoir provoqué des enquêtes administratives et refuse de payer le loyer. Six mois plus tard, l'école est fermée mais la campagne municipale est ouverte. Rien d'illicite n'a eu lieu à Apt mais le candidat soutenu par la République en Marche dénonce le silence de la mairie et des médias. La maire Les Républicains met sa campagne en pause pour se défendre et Dominique Santoni envisage des poursuites pour calomnie.