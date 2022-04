Episode de gel en Dordogne : les pruniculteurs ont perdu 80% des futures récoltes

Une semaine après l'épisode de gel, le Bureau Interprofessionnel du Pruneaux (BIP) a réunit ses adhérents pour évaluer les dégâts causés par la chute des températures. Dans la nuit de samedi 2 avril à dimanche 3 avril le mercure est descendu jusqu'à -5° degrés. "Face à ces températures, rien ne résiste" commente Nicolas Mortemousque, président du BIP. Les pruniculteurs estiment avoir perdu 80% de leurs futures récoltes.

80 % de la récolte de prune gelés

" clairement l'impact va être plus fort." Après ce premier épisode de gel, les pruniculteurs estiment qu'ils ne pourront produire que 7 à 10 000 tonnes de prunes contre 45 000 en temps normal. En 2021 déjà la profession avait perdu 70 % de sa récolte, déjà à cause du gel. Cette année les pertes sont supérieures : 80% de la récolte 2022 a gelé selon les professionnels.

Des aides supérieures à 2021 pour tenir le coup

Pour faire face, Nicolas Mortemousque insiste "notre demande c'est ce qu'on a eu l'an dernier mais il nous faut plus que ça pour passer l'année." Pour le président de l'interprofession le montant des aides débloquées en 2021 ne sera pas suffisant cette fois. D'après lui, l'aide sur les charges salariales et la reconnaissance de catastrophe naturelle doivent absolument être conjuguées avec un accompagnement des autres acteurs de la filière "il faut envisager la prise en charge du chômage technique pour les salariés des usines de transformations." D'après lui cela pourrait concerné un tiers des emplois indirects générés par la fabrication du pruneaux en France.

La viticulture touchée aussi

"On a perdu 50% des bourgeons sur 80% de surface" décompte Eric Chadourne, viticulteur à Creysses et président de l'interprofession des vins de Bergerac et de Dumas. Les viticulteurs espèrent voir éclore de nouveaux bourgeons, un pied de vigne pouvant en produire trois à la suite. "Ceux là seront nettement moins fructifères." prévient Eric Chadourne. Mais les professionnels se sont résignés. "On espère juste ne pas reprendre un épisode de gel sur ceux là aussi."

Car l'inquiétude est de ne plus réussir à honorer les contrats de vente. Déjà en 2021 le vignoble était touché par le gel, mais les finances s'étaient maintenues grâce à la vente des crus 2020. Or en 2022, la quantité produite en 2021 sera bien moindre et les exploitants redoutent de ne pouvoir satisfaire et donc conserver toute leur clientèle.