VIDÉO - Une semaine après l'incendie, la mairie d'Annecy retrouve des couleurs pour les fêtes de Noël

Pour ne pas déroger à la magie de Noël, malgré les ravages de l'incendie qui l'a partiellement détruit il y a une semaine, l'hôtel de ville d'Annecy reprend vie avec le traditionnel Son et Lumière projeté sur sa façade. Coup d'envoi ce vendredi soir d'un mois d'illuminations dans le centre-ville.

Dans le crépuscule, et la féerie du Son et Lumière, la toiture calcinée de l'hôtel de ville d'Annecy est invisible

Annecy, France

Ca sent bon les douceurs de Noël dans les rues d'Annecy, en Haute-Savoie. Guirlandes scintillantes, musique, châtaignes grillées, crêpes, et vin chaud à la cannelle.

Alourdie depuis une semaine par l'incendie de l'hôtel de ville, l'humeur est redevenue d'un coup plus joyeuse ce vendredi soir, quand à 17h30 la façade de la mairie s'est animée de son traditionnel Son et Lumière, que tout autour, les chalets du marché de Noël ont ouvert, que dans les rues, les boules et guirlandes se sont mises à clignoter.

C'est parti pour un mois d'illuminations, jusqu'aux fêtes de fin d'année.