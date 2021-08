Une semaine avant sa mise en place, des restaurants du Touquet testent le pass sanitaire

"Sur le week-end, on a eu simplement deux personnes qui nous ont dit qu'ils venaient manger pour la dernière fois au restaurant." Gilbert Fauquembergue est le directeur du restaurant l'Atelier Ephémère. Il est satisfait de ce premier week-end d'application du pass sanitaire.

Comme lui, sept autres établissements du Touquet l'ont mis en place dès ce samedi 31 juillet, soit une semaine avant son obligation dans tous les bars et les restaurants.

Ca rassure! L'année dernière on a dit qu'on avait des clusters à droite, à gauche. Là on a mis en place tout un système de contrôle et tout le monde est tranquille. La clientèle, le personnel et la direction - Gilbert Fauquembergue directeur du restaurant l'Atelier Ephémère.