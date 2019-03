Une semaine contre le harcèlement au lycée Lachenal d'Argonay en Haute-Savoie

Argonay, France

Tous mobilisés et engagés contre le harcèlement cette semaine au lycée Louis Lachenal d'Argonay, près d'Annecy en Haute-Savoie.

Des affiches choc pour alerter les élèves sur les ravages du harcèlement scolaire -

L'ensemble de la communauté éducative, élèves, enseignants, surveillants, infirmières participent à partir de ce lundi matin à une semaine de sensibilisation à toutes les formes de harcèlement, psychologiques, physiques, en milieu scolaire, dans la rue, ou sur internet.

Cette sensibilisation prend la forme d'affiches, et de vidéos, réalisées par des élèves, de projection de films, et des moments d'échanges dans toutes les classes co-animés par des élèves formés pour parler du harcèlement, et par les conseillers d'éducation, et les infirmières de l'établissement. Le reportage de Marie AMELINE

"C'est des petits riens en apparence, des moqueries, que les victimes n'identifient pas comme du harcèlement"Bastien OLIVEIRA, élève de Seconde, lui-même déjà harcelé et aujourd'hui intervenant dans les classes. Copier

Depuis plusieurs années, après ces interventions sur le harcèlement dans les classes, les infirmières voient des élèves venir se confier à elles. "Ils ont pris conscience durant la séance de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient subi, mais aussi de ce qu'ils avaient fait". Cathy PERROUD est l'une des deux infirmières du lycée Lachenal

"Ca peut être une situation très culpabilisante, et mettre des mots dessus peut aider à modifier les comportements" Cathy PERROUD, infirmière Copier

Entre autre événement dans le cadre de cette semaine de sensibilisation contre le harcèlement, une journée de la jupe, le 14 mars, où chacun, fille comme garçon, est invité à venir en jupe au lycée pour dénoncer le sexisme au quotidien.

Stop au sexisme - Mathilde DEWEIRDT, lycée Lachenal, Argonay

Projection du film Baisers cachés sur le harcèlement jeudi 21 mars, à 19h30 , Salle Sommeiller en présence de représentants des deux associations Le Refuge et Contact