Une semaine pour apprendre à nager : 25 enfants ont fait un stage avec Roxana Maracineanu dans le Cotentin

L'ancienne ministre des sports et championne du monde de natation, Roxana Maracineanu en a fait son cheval de bataille : que chaque enfant soit en sécurité dans l'eau. Cela commence par savoir bien nager, alors avec son association " J'peupa G piscine " basée à Clamart, la maître-nageuse sauveteuse a amené 25 enfants de région parisienne dans le Cotentin pour un stage d'une semaine à la piscine des Pieux.

Être autonome dès le plus jeune âge : une question de sécurité

Les plus jeunes ont seulement 3 ans. Au début de la semaine, la plupart ne savaient absolument pas nager. Arrivés à la fin du stage, ils mettent la sous sous l'eau, lâchent le bord du bassin et nagent. "L'idée c'est qu'en une semaine, on les sécurisent en grande profondeur," expliquer Roxana Maracineanu.

En une semaine, le petit groupe de 3-4 ans qui ne savait pas nager se jette dans le grand bassin et lâche le bord. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Pour les plus grands qui savent déjà nager, l'objectif est de se perfectionner et de prendre goût à la nage avec des activité ludiques. Leur maître-nageuse les conseille, leurs fait faire des exercices en atelier.

Si l'association a choisi le Cotentin, c'est surtout parce qu'il y a les structures en matière de secourisme. "Ici, dans le Cotentin, il y a notamment sur Cherbourg une belle collaboration entre les clubs de natation et la fédération de secourisme," estime Roxana Maracineanu "on a du mal à mettre cela en place en Ile-de-France et on est très content de le trouver ici." Alors la formation est venue renforcer le stage. "On a appris à sauver quelqu'un dans le cas de l'hémorragie, et quand il perd connaissance," indique Maïa, 8 ans, et Sarah ajoute "on a fait le massage cardiaque !" Une formation PSC1 , Prévention et secours civiques niveau 1 pour savoir réagir en cas de besoin.

Du retard dans les apprentissages à cause de la crise sanitaire

Au plus fort de la pandémie de Covid, les piscines sont restées fermées. Résultat : les écoles n'ont pas pu faire les cours de natation prévus autour de 6 ans et les parents n'ont pas pu emmener leurs enfants nager. Roxana Maracineanu en voit les conséquences dans son association : "Aujourd'hui on a plutôt des demandes d'enfants entre 7 et 8 ans qui, clairement, ne savent pas nager." Un véritable problème pour leur propre sécurité. "Il ne faut pas que ces enfants là passent entre les mailles du filet," affirme l'ancienne ministre, "avant l'âge de 10 ans, il faut impérativement que ces enfants sachent se débrouiller en grande profondeur."

Crawl, sur le ventre ou sur le dos, les enfants sont autonomes dans l'eau et à l'aise après une semaine de stage. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Ce stage participe aussi à la formation, peut-être, de futurs maîtres-nageurs sauveteurs alors que le département de la Manche, comme le reste du pays, est confronté là aussi à une pénurie suite à la pandémie. "Comme ce sont des enfants que j'ai vocation à avoir dans notre association sur Clamart, j'aimerais qu'ils puissent suivre ce parcours pour derrière devenir surveillant de baignade et puis pourquoi pas éducateur sportif, maître-nageur pour pouvoir enseigner comme je le fait la natation," espère Roxana Maracineanu qui compte revenir dans le Cotentin pour un nouveau stage en avril 2023 qui devrait encore un peut plus appuyer sur cette formation.