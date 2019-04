Une semaine sainte éprouvante pour les catholiques limougeauds

Limoges, France

Alors que les cloches sonnent la fin de la messe, des centaines de fidèles sortent de la cathédrale de Limoges ce dimanche. Une messe pascale qui vient clôturer une semaine sainte douloureuse et difficile pour les catholiques marqués par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une Pâques endeuillée également par une série d'attaques menée au Sri Lanka dans des hôtels et des églises alors que le pays compte l'une des communautés catholiques les plus importantes d'Asie. Le dernier bilan communiqué ce dimanche fait état de 207 morts et plus de 450 blessés.

L'incendie de Notre-Dame, un nouveau départ ?

Sur le parvis de la cathédrale de Limoges, Ginette rappelle l'importance de Pâques et de la semaine sainte pour les catholiques, un moment de ferveur, de communion et de partage. "C'est la résurrection du Christ, on entre dans une nouvelle vie, dans une nouvelle année" . Pour elle l'incendie de Notre-Dame de Paris pourrait bien être un nouveau départ "Tous ces gens qui se mobilisent pour Notre-Dame, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va être encore plus fort. J'ai trouvé aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de monde à la messe". Un constat que partage son amie, Anne-Marie " Chez certaines personnes cela réveille la foi et le reste de la foi catholique ressort" explique-t-elle avant d'avoir un mot pour les catholiques du Sri Lanka, dont trois églises ont été frappé par des attaques en pleine messe pascale

Une Pâques entre tristesse et joie

"On est endeuillé par des centaines de mort ce matin, c'est vrai que c'est horrible de choisir cette date là pour faire ça. Mais, le monde est fou !" s'exclame Anne-Marie. Un peu plus loin Bruno et Gaëlle ont pris connaissances des attaques au Sri Lanka à quelques minutes du début de la messe. Ce sont des amis de Gaëlle qui l'ont prévenue par SMS " ils m'ont dit de prier pour les catholiques Sri Lankais " mais la jeune femme souligne que ces attaques ne sont que la suite d'une longue série de persécutions que subissent les catholiques dans différents pays. Pour Gaëlle _"__C'est l'église du monde qui souffre, c'est le cœur de Dieu qui souffre à travers ça" .Son ami Bruno le reconnaît, cette Pâques se vit dans une atmosphère particulière "C'est toujours difficile de jongler dans la tristesse de ceux qui souffrent et en même temps la joie du Christ qui est ressuscité_ donc on vit avec cette dualité en nous mais c'est ce que font les chrétiens tous les jours" souligne le jeune homme.

Incendie, attentats, scandales, une Eglise dans la tourmente

Attentats, incendie, scandales l'Eglise vit des heures difficile explique Bruno , qui voit dans ces épreuves un signe ou tout le moins l'occasion de relancer l'Eglise, de lui donner un nouveau départ. "La jeune génération dont on fait partie, on prend conscience que l'Eglise passe par une période difficile. On se sent vraiment touché et on se dit qu'il y a une mission pour notre génération, celle de reconstruire l'Eglise". Son amie Gaëlle abonde, l'Eglise ce n'est pas que des pierres mais ce sont aussi des hommes précise la jeune femme qui se réjouit aussi des aspects positifs à l'incendie de Notre Dame de Paris comme par exemple l'émotion que cela a suscité chez les catholiques et les non catholiques. "On voit que des chrétiens et des non chrétiens ont été _profondément touchés au coeur en voyant Notre-Dame qui est un symbole de la France, brûler_. Cela montre concrètement que la France a des racines chrétiennes. L'émotion générée manifeste un sentiment d'identité et un état de fait" détaille Gaëlle pour qui, racines chrétiennes ne veut pas dire exclusion des autres communautés et autres religions.

Ces épreuves que traversent la communauté catholique en cette semaine sainte pourrait donc être un nouveau départ pour les uns, un signe pour les autres. En tous cas, bon nombre de fidèles ce dimanche à Limoges ont constaté une affluence inhabituelle pour la messe pascale. Un constat partagé par Monseigneur Bozo, Evèque de Limoges.