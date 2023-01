Une sensibilisation aux addictions dans tous les collèges des Vosges

Comment sensibiliser les jeunes aux addictions, que ce soit aux drogues, à l'alcool, au tabac mais aussi aux jeux-vidéo ou aux réseaux sociaux ? La gendarmerie des Vosges, en partenariat avec la préfecture et le conseil départemental, diffuse dans les 38 collèges publics du département des sets de tables avec le message suivant : "Ni bien-être, ni enchantements, juste une bombe à retardement. Addict ou pas ? Essaie d'arrêter, tu sauras". L'opération avait déjà eu lieu en 2019 .

Des sets de tables qui mettent sur le même plan les addictions aux drogues, aux réseaux sociaux ou aux jeux-vidéo. Des sets qui font parler au moment de se retrouver au self comme aujourd'hui au collège Maurice Barrès de Charmes. Hugo est marqué, lui qui reconnaît passer plus de trois heures par jour sur Tik Tok : "si on est addict, ça peut ruiner notre vie. Je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin d'être addict". Des collégiens qui, pour certains, rejettent la faute sur leurs parents qui ont mis des écrans à disposition pour parfois avoir la paix.

Des sets de table sensibilisant aux addictions sont distribués dans tous les collèges des Vosges © Radio France

Des addictions très tôt

Autour de la table, le message semble porter. C'est maintenant qu'il faut en parler, dès le collège, pour le colonel Frédéric Avy, commandant du groupement de gendarmerie des Vosges : "ce sont des jeunes en train de se construire, de devenir des adultes, qui se cherchent une personnalité, et qui sont le plus vulnérable sur une génération qui a déjà le smartphone à la main, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes".

Les conséquences de ces addictions sont très concrètes au quotidien sur les résultats et l'état de santé des collégiens, comme le constate régulièrement Emmanuel Marchal, principal du collège Maurice Barrès de Charmes : "il y a des élèves dont on constate que les résultats scolaires ne sont pas terribles, le gamin ou la gamine n'est pas très réveillé le matin et ses camarades nous disent qu'à deux heures du matin, il communique encore sur les réseaux sociaux". Dans certains cas, les parents sont reçus pour les sensibiliser aux risques des écrans mais difficile d'aller beaucoup plus loin.