Une série animée rennaise diffusée sur cinq télévisions publiques francophones

Internet décrypté aux enfants. C'est l'idée de #DansLaToile, une série animée diffusée, en ce moment, sur France 3 et France 4 et les autres télévisions francophones. Cette série a été coproduite par la société rennaise Vivement Lundi et réalisée en partie dans ses studios à Rennes.

C'est quoi la toile? Comment ça marche? On y fait quoi? Peut-on aller partout? Dire ce qu'on pense? Se faire des amis? Si c'est écrit, est-ce que c'est vrai? Les pouces levés ou j'aime, çà sert à quoi? Toutes ces questions et bien d'autres se posent à Mitzi et Noah. Pour y répondre, ils plongent littéralement dans la toile en suivant Châpo, leur chat, expert certifié es buzzomètre. La réalisatrice, Emma Carré a créé ces personnages: "Ce chat va devenir leur passeur pour leur permettre d'accéder au monde de l'internet, en passant à travers la tablette, de l'autre côté du miroir.". Les deux petits héros découvrent les multiples usages du net, ses règles et ses dangers.

DansLaToile a été sélectionné suite à un appel à projets des chaînes de télévision, membres des Médias Francophones Publics, autour de l'éducation au numérique à destination des enfants. Aurélie Angebault, Emma Carré et Nathalie Dargent ont eu dix jours pour y répondre. Un vrai challenge pour le trio! "La maturation d'un projet d'habitude c'est un an, voire plus!", souligne la productrice Aurélie Angebault. "Le ludo-éducatif? On s'est dit: nous, on a dix jours, donc çà va être ludo à fond!"

La série est une production franco-suisse ou plutôt britto-suisse. "On a eu des comédiens bretons, on a tout le travail du son qui a été fait à Rennes, on a toute la création visuelle aussi et une large partie de l'animation qui a été réalisée dans les studios de Vivement Lundi: la fabrication des personnages, les décors, les effets spéciaux.". #DansLaToile a une belle vie depuis. Les 20 épisodes de 2 minutes sont actuellement diffusés en France sur Ludo.fr et France TV Education, en Suisse sur RTS Kids, au Canada sur TOU.tv, en Belgique sur OUFtivi et sur Tivi5Monde. La série rennaise a été aussi remarquée dans les festivals, jusqu'en Chine. Elle a atteint la phase finale de la compétiton internationale de séries TV du Festival International d’Animation de Xiamen. Et les lauréats seront annoncés le 17 novembre.