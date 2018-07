Épernay, France

Des chambres de patients qui se transforment en salles de maquillage, des câbles, des caméras et des projecteurs énormes dans les couloirs : à l'hôpital d'Epernay depuis lundi, l'équipe de la série télévisée de France 2 "Le système D" est en plein tournage, et ça va durer jusque jeudi.

Le tournage se concentre en fait dans une partie du bloc opératoire, et va servir à construire l'épisode 2 de la série.

Cette comédie-romantique-policière, comme la nomme sa co-réalisatrice, Camille Pouzol, est dans la même veine que la série Cherif, et elle sera diffusée prochainement les vendredi soir sur France 2. Elle plonge le spectateur dans l'histoire de la capitaine de police Déa Versini, qui enquête sur des affaires criminelles avec son ami imaginaire.

Le tournage a principalement lieu dans une partie du bloc opératoire de l'hôpital. © Radio France - Victorien Willaume

Ce tournage a permis notamment à trois infirmières de l'hôpital d'Epernay, après casting, de devenir des figurantes de la série, comme Sandrine : "Il y a un moment où je donne un peu la réplique par rapport à l'un des acteurs, c'est plutôt de la gestuelle, et ils ont fait quand même un assez gros plan donc c'était sympa, c'était assez stressant aussi", assure-t-elle.

Un travail également fatigant, d'autant plus que les producteurs de la série demandent régulièrement des conseils au personnel pour que la série soit plus réaliste, comme l'explique Camille Pouzol. "Ils nous ont aidé en nous disant, "attention ça, ça ne va pas du tout ce n'est pas possible, on va vous aider pour qu'il y ait des bippers qui marchent, des masques..."".

Ce tournage à Epernay va servir au deuxième épisode de la série. © Radio France - Victorien Willaume

"Un contraste saisissant par rapport à notre environnement de travail habituel"

Et si le personnel a été aussi coopératif, c'est que cette expérience change un peu aussi l'atmosphère du bloc opératoire, un endroit d'habitude sans civil et avec peu de matériel selon Emmanuel Létot, infirmier anesthésiste et cadre de santé à l'hôpital d'Epernay. "A un moment on a eu environ une vingtaine de personnes dans une salle d'intervention, ce qui est inconcevable en temps normal, s'amuse-t-il. "Il y avait une machine à fumée qui diffusait de la fumée pour les besoin de l'image, c'était vraiment un contraste saisissant par rapport à notre environnement de travail habituel.", assure-t-il.

Toujours selon lui, ce tournage a été rendu possible parce que c'est la période estivale, et qu'il y a beaucoup moins d'opérations et de patients. Et il n'est pas sans conséquence : pour remettre en conformité la salle d'opération utilisée pendant le tournage par exemple, il faudra environ deux semaines.