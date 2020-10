INFO FRANCE BLEU PARIS - Une série sur l'AS Bondy, le club d'enfance de Mbappé, bientôt diffusée sur Netflix

Selon nos informations, l'AS Bondy, club de football de Seine-Saint-Denis, va faire l'objet d'une série sur Netflix qui sera diffusée en 2021.

Série diffusée en 2021

Le tournage s'est achevé cet été et la série est en cours de montage. "Elle devrait compter au moins trois épisodes", explique un ancien dirigeant de l'AS Bondy qui a participé au tournage. La réalisatrice a suivi les joueurs U16 et U13 du club avec leurs entraîneurs, pendant toute la dernière saison. Kylian Mbappé qui a grandi dans la commune et joué à l'AS Bondy "devrait également faire une apparition" assure à France Bleu Paris l'un des entraîneurs du club. C'est son père, William Mbappé, qui a coaché les jeunes pendant plusieurs années.

C'est sans doute grâce au joueur du PSG, champion du monde, que l'AS Bondy est devenu aussi célèbre. Pourtant, beaucoup d'autres footballeurs professionnels ont commencé dans cette formation : Jonathan Ikoné qui évolue au LOSC aujourd'hui, William Saliba à Arsenal ou encore Kévin Mouanga au SCO d'Angers.

Bondy à l'honneur

La success story de Kylian Mbappé a entraîné une véritable dynamique autour de la ville de Bondy. L'an dernier, l'équipementier Nike qui a imaginé une paire de crampons et une collection de vêtements en hommage à la ville. Le joueur avait même tourné une campagne de publicité avec des jeunes de la commune. Le footballeur avait choisi la Seine-Saint-Denis, l'an dernier pour lancer son association "Inspired by KM", qui doit permettre aux jeunes franciliens de réaliser leurs rêves, notamment sur le plan professionnel.