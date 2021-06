Une seule discothèque pour le moment a prévu de rouvrir sur la côte basque le 9 juillet

Les professionnels de la nuit de la côte basque s'était réunis avec l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, pour se pencher sur les annonces du gouvernement de la veille. Le gouvernement a en effet donné son feu vert pour le 9 juillet afin de permettre aux discothèques de reprendre leur activité, en berne depuis plus de 15 mois.

Sur le papier, les discothèques pourront donc rouvrir à condition de mettre en place un "pass sanitaire", soit la double vaccination soit le test PCR. Leur jauge sera alors de 75% à l'intérieur et de 100% en extérieur, et le port du masque n'est pas obligatoire, seulement recommandé. Mais sur la côte basque, on préfère attendre.

Une seule discothèque est sûre pour le moment de rouvrir. Et une autre sure de rester fermée.

Interrogation sur la sécurité

Au cours de cette réunion, les professionnels de la nuit ont échangé leur point de vue. Et la grande majorité des établissements ont décidé d'attendre jusqu'à la parution des décrets officiels avant de se prononcer sur une éventuelle réouverture le 9 juillet. C'est le cas par exemple du Caveau à Biarritz. Sa principale inquiétude c'est la sécurité aux abords de sa boite de nuit. "Il va y avoir de l'attente, de la frustration parce qu'on va pas pouvoir faire entrer beaucoup de monde puisqu'on a une jauge à respecter. Ceux qui ne pourront pas rentrer ne comprendront pas pourquoi ils ne peuvent pas rentrer et ça risque de créer des tensions. S'il y a trop de problèmes derrière, on risque un rappel à l'ordre par la sous préfecture si on crée du trouble à l'ordre public et auquel cas une fermeture administrative. Et là, ça deviendrait très compliqué pour nous." Jean-Pierre Istre, président de l'UMIH Côte Basque poursuit: "on va reporter le problème des discothèques sur le trottoir."

Un point de vue partagé par la quasi totalité des établissements de la côte basque. Seule exception, le Carré Coast à Biarritz, dont le nouveau propriétaire depuis l'été derneir, Loic Juschka, souhaite à tout prix pouvoir rouvrir le 9 juillet. "Nous, on a racheté un fonds qui était fermé. Aujourd'hui, ça fait un an qu'on attend pour le rouvrir. On a enfin une date avec une jauge, avec des règles et des consignes de sécurité à respecter et on va faire au maximum pour les respecter"

Quant aux autres professionnels, ils attendent maintenant les décrets qui devraient être publiés dans les prochains jours. En attendant, via l'UMIH, ils ont également prévu de rencontrer les forces de l'ordre ce mercredi, afin d'anticiper cette réouverture et de savoir ce qui serait mis en place en cas de réouverture.