Une seule plage autorisée aux chiens sur la Côte d’Émeraude

En Bretagne comme ailleurs en France, ce n’est pas facile de trouver une plage ouverte aux chiens. En Ille-et-Vilaine, sur la Côte d'Émeraude par exemple, il n'y en a qu'une qui les accepte en journée. C'est la plage du Tertre Pelé à Saint-Briac, "peu utilisée par les familles". La mairie l'a ouverte en test cette année et fera un bilan après le 15 septembre, quand les plages redeviendront autorisées aux chiens.

Ce bilan est d'ores et déjà positif côté propriétaires. Léon par exemple, vient tous les étés dans sa maison de famille de Saint-Briac. Mais cette fois, ses deux chiens peuvent se baigner, ce qui "est nouveau pour eux. C’est des vacances pour tout le monde", se ravit le jeune homme. Car sinon, ce ne sont pas des vacances explique Hymen de Marseille, "parce qu’on est obligé de rester sur la dune". D'où cette initiative de la mairie et de l'élue en charge du tourisme Natalie Doat-Charpentier, qui constate que "le camping a eu des réservations, parce que nous avions une plage autorisée aux chiens".

Une réussite… trop isolée

Cette initiative d’autoriser une des onze plages de Saint-Briac est clairement une réussite. Tant pour les touristes, comme Hymen qui "ne voit aucune dérive pour le moment. Tout est absolument propre". Que pour Natalie Doat-Charpentier : "Nous avons mis en place un distributeur de sacs à crottes et une poubelle. Les gens semblent parfaitement responsables".

Mais cette réussite est isolée, regrette l’élue. "Quand on interroge les propriétaires sur la plage, ils viennent de 30 kilomètres à la ronde, de Saint-Malo, Cancale, etc. On aimerait bien que les autres maires des communes du littoral, autorisent aussi une plage aux chiens". Car sur la Côte d'Émeraude, dans sa partie Ille-et-Vilaine, seules Cancale et Saint-Coulomb autorise l’accès à certaines plages, mais après 18h ou 19h. À Saint-Briac, un bilan sera effectué après la saison estivale, pour décider de renouveler ou non l’expérience l’an prochain.