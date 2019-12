Une simulation d'attaque à main armée aux lycées Pré de Cordy à Sarlat

Un exercice de sécurité civile se déroule ce mercredi 11 décembre aux lycées Pré de Cordy à Sarlat, durant tout l'après-midi. Pompiers, gendarmes et personnels du SAMU seront mobilisés pour la simulation, tout comme les élèves du lycée.

Sarlat-la-Canéda, France

40 gendarmes, 18 membres des SAMU de Périgueux, de Sarlat et de Bergerac, 65 pompiers... Au total, 174 personnes seront mobilisées ce mercredi après-midi aux lycées Pré de Cordy pour une simulation grandeur nature, dans le cadre du plan NOVI (pour NOmbreuses VIctimes).Les élèves présents participeront également à l'exercice. Les riverains et les commerçants de Sarlat sont d'ores et déjà prévenus: il ne s'agit que d'un exercice, pas la peine de céder à la panique.

Une première à Sarlat

L'exercice de sécurité civile, une première dans la sous-préfecture de Sarlat, mettra en scène ce mercredi de 14h à 20h un individu armé qui s'introduit dans l'établissement. Les gendarmes, les pompiers, mais aussi des intervenants d'associations comme la Croix-Rouge et la Protection Civile devront alors prendre en charge les lycéens, puis les confiner tout en sécurisant les lieux.

200 élèves concernés

à lire aussi Dordogne : exercice attentat terroriste à Lascaux

Près de 200 élèves, principalement des internes de l'établissement, devraient se prêter au jeu. Leurs parents ont déjà été prévenus. La sous-préfecture de Sarlat mène régulièrement ce genre d'exercices. L'année dernière, une simulation avait notamment eu lieu sur le site de Lascaux 4 à Montignac, en sécurisant puis en neutralisant une attaque terroriste. Plus récemment, un exercice de sécurité civile a été mené en novembre à l'usine Polyrey de Baneuil en Dordogne.