Une sixième manifestation anti pass sanitaire à Orléans ce samedi

Plusieurs organisations syndicales (CGT, Solidaires) et politiques (France Insoumise, NPA) annoncent une nouvelle manifestation pour exiger le retrait du pass sanitaire, samedi prochain 21 août à Orléans. Le cortège partira de la place de la République à 14h30.

Une surveillance généralisée de la population"

Dans un communiqué, ces organisations affirment, une nouvelle fois, que "cette loi reste une mesure antisociale qui instaure une surveillance généralisée de la population et qui, in fine, légalise une discrimination entre celles et ceux qui seront ou pas vacciné.e.s. Les mesures qu’engendre cette loi sont inacceptables : restriction de l’accès à l’hôpital, aux lieux publics, aux commerces et plus grave encore, suspension du contrat de travail et du salaire…"

1.300 manifestants samedi dernier à Orléans

"A Orléans, nous étions une fois de plus très nombreux à battre le pavé, encore plus nombreux que le samedi précédent, du jamais vu à cette période de l’année", écrivent les organisateurs de cette manifestation qui sera la sixième depuis le début de l'été à Orléans.

Samedi dernier, en plein week-end du 15 août, 1300 personnes avaient défilé, selon les observations de France Bleu Orléans, 4500 selon les organisateurs. Un chiffre stable par rapport à la mobilisation de la semaine précédente (nous avions compté 1500 manifestants le 7 août)