Une sixième manifestation contre le pass sanitaire à Toulouse

La semaine dernière, ils étaient plusieurs milliers à défiler dans les rues de Toulouse, en plein coeur du mois d'août. Ce samedi, les opposants au pass sanitaire et/ou à l'obligation vaccinale se donnent à nouveau rendez-vous, à 14h, métro Jean-Jaurès. La manifestation n'est pas déclarée. C'est le sixième week-end consécutif de mobilisation.

Hypercentre interdit

Le préfet de Haute-Garonne interdit à nouveau, non pas les manifestations, mais l'accès à l'hypercentre. Dans un communiqué, la préfecture explique prendre ces mesures par crainte de débordements, de dégradations et d'entraves à la circulation, et invite à respecter les gestes barrières.

Voilà le périmètre d'interdiction défini par l'arrêté préfectoral :

Rond point du Boulingrin

allées Jules-Guesde

allées Paul-Feuga

pont Saint-Michel

allées Charles-de-Fitte

pont des Catalans

avenue Paul-Séjourné

boulevard Lascrosses

boulevard d’Arcole

boulevard de Strasbourg

boulevard Lazare-Carnot

allée Forain François-Verdier

Rond point du Boulingrin.

.