Une société bordelaise propose une solution connectée au problème du gaspillage et de la sécurité alimentaire

La startup Check Kit présente son application au salon Exp'Hôtel qui se tient à Bordeaux-Lac jusqu'au 21 novembre. Elle propose aux professionnels des métiers de bouche de mieux maîtriser leurs stocks via leurs smartphones.

Ils ont inventé une application pour éviter le gaspillage alimentaire et assurer la sécurité des consommateurs : 3 girondins présentent leur travail à Exp'Hôtel, le salon de la restauration et des métiers de bouche, qui se tient à Bordeaux-Lac jusqu'à mardi soir.

Cette application s'appelle "Check Kit". Son prix : 20 euros par mois. Pour ce prix là, les restaurateurs et les commerçants peuvent dormir l'esprit tranquille. Ils contrôlent leurs stocks via leurs smartphones ou leurs tablettes. L'application garde un oeil sur toutes les denrées : origine, dates limite de consommation, températures des frigos ...

On a tous des produits dans nos frigos qui restent planqués sur les étagères du fond et qu'on doit finalement jeter à la poubelle. Cette application permet d'éviter ce gaspillage - Fanny Grelier, directrice générale de Check Kit

Toutes les données sont croisées et, le cas échéant, des alertes sont envoyées. Cette technologie est développée depuis 2015 au sein de la pépinière d'entreprise Technowest de Bordeaux. A ce jour la société Check Kit compte un millier de clients. Son objectif : atteindre 1.5 % du marché de la restauration et des métiers de bouche (350.000 établissements) d'ici 3 ans et recruter une dizaine de personnes.