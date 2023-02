Une soirée à Lille baptisée "Qu'ils retournent en Afrique" interdite par le ministre de l'intérieur

"J'ai demandé ce matin au préfet du Nord d'interdire cette manifestation. C'est ce qui sera fait dans la journée": c'est ce qu'a annoncé ce jeudi matin Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, en marge de son déplacement à Neuville-en-Ferrain avec la Première ministre Elisabeth Borne sur la réforme des retraites.

La maire de Lille, Martine Aubry, l'avait interpellé un peu plus tôt dans la journée via un tweet dans lequel elle demandait une nouvelle fois au ministre de fermer le bar: "Une fois de plus Génération Identitaire et le bar La Citadelle organisent une soirée raciste. La prochaine le 24 février "Qu'ils retournent en Afrique". Je demande au ministre Gérald Darmanin et au préfet du Nord une fois de plus de fermer le bar".

Dépôt de plainte

L'intitulé de cette soirée reprenait les termes utilisés à l'Assemblée Nationale le 3 novembre 2022 par le député Rassemblement Nationale Grégoire de Fournas, ce qui avait valu à ce dernier une exclusion de séance pour 15 jours et la perte de son indemnité parlementaire pendant deux mois.

Le responsable des lieux, Aurélien Verhassel, ne compte pas en rester là et annonce que son avocat va déposer un référé liberté. Il affirme qu'il va également porter plainte contre Martine Aubry et le Préfet du Nord pour diffamation.