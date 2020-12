Une soirée du Nouvel An sous contrôle renforcé dans la Somme

Le Nouvel An sera sous contrôle renforcé ce jeudi 31 décembre 2020. Le ministère de l'Intérieur annonce la mobilisation de 100.000 policiers et gendarmes partout en France. Contrairement au réveillon de Noël, le couvre-feu reste de mise pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Les déplacements sont interdits à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, sauf dérogation. Ce mercredi soir, les gendarmes de la Somme ont organisé plusieurs opérations de contrôle du couvre-feu.

Des contrôles en prévention de la nuit de la Saint-Sylvestre

Ils étaient notamment à la sortie du péage d'Amiens Nord, en quittant l'autoroute A16 à Argoeuves. Bilan de l'opération : dix infractions pour non-respect du couvre-feu en deux heures de contrôle. Une manière de rappeler aux Samariens que, malgré la fête, cette soirée ne dérogera pas à la règle. "Les contrôles vont commencer tôt dans la journée, ce jeudi 31 décembre et finir tard, voire tôt le lendemain matin", prévient le capitaine Cédric Blanc qui commande l'escadron départemental de sécurité routière de la Somme.

"Il y aura 180 militaires de la Somme mobilisés dans la nuit du 31 décembre", explique le capitaine Cédric Blanc Copier

Les restrictions pour le Nouvel An dans la Somme

Dans un communiqué publié ce mercredi 30 décembre, la préfecture de la Somme détaille le dispositif de sécurité pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Le couvre-feu reste en vigueur et tout déplacement est donc interdit entre 20 heures et 6 heures du matin, sauf pour l’un des motifs suivants :

déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ;

déplacement pour raison de santé (aller à l’hôpital, soins urgents, acheter des médicaments en pharmacie de garde) ;

déplacement pour motif familial impérieux (garde des enfants, porter assistance à une personne vulnérable) ;

déplacement pour des missions d’intérêt général (aide alimentaire, maraudes…) ;

déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

déplacement pour sortir son animal de compagnie.

La préfecture de la Somme qui rappelle, "Les personnes ne pouvant pas justifier leur déplacement [...] s’exposent à une amende de 135 euros pour une première infraction et jusqu’à 3.750 euros en cas de non-respect réitéré des règles du couvre-feu". Il est également "fortement recommandé" de limiter le nombre des convives à 6 adultes.

Les restrictions habituelles du Nouvel An s'ajoutent au couvre-feu :

la vente, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement des groupes C2/F2 à C4/F4 sur la voie publique ou en direction de la voie publique sont interdits jusqu’au 2 janvier 2021 à 06 heures ;

la vente, l'achat, la distribution et le transport de carburants et d'acide chlorhydrique sont interdits, dans tout récipient transportable, jusqu’au 2 janvier 2021 à 6 heures ;

la détention et la consommation sur la voie publique de boissons alcoolisées du 3ème au 5ème groupes est interdite à compter du 31 décembre 2020 à 6 heures, jusqu’au 2 janvier 2021 à 6 heures ;

la vente à emporter de boissons alcoolisées du 3ème au 5ème groupe est interdite à compter du 31 décembre 2020 à 16 heures jusqu’au 1er janvier 2021 à 20 heures.

Les transports publics s'arrêteront plus tôt, ce jeudi 31 décembre dans la Somme. A Amiens par exemple, les derniers bus du réseau Ametis partiront juste avant 20 heures. Sécurité renforcée aussi autour des lieux de culte et des bâtiments publics dans le cadre du plan vigipirate "urgence attentat". La préfète de la Somme appelle enfin les Samariens appliquer les gestes barrières et la distanciation.