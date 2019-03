Une soixantaine de Gilets Jaunes dans la gare de Limoges pour l'acte XIX du mouvement

Limoges, France

Une soixantaine de Gilets Jaunes limougeauds ont investi la gare de Limoges ce samedi après-midi pour l'acte XIX de leur mouvement. Ils ont distribué des tracts pour dénoncer la fermetures des petites lignes, mais aussi de possibles suppressions de postes au sein de la SNCF ces prochaines années. Comme depuis plus de 4 mois désormais la manifestation a été calme et bon enfant, ici pas de casseurs, pas de tensions ni même de militaires de l'opération sentinelle. Car pour ce 19ème samedi de manifestation, le gouvernement a décidé de faire appel à l'armée pour protéger des lieux clés, et permettre ainsi aux policiers et gendarmes d'assurer pleinement le maintien de l'ordre. Faire appel à l'armée ? la solution inquiète et fait réagir les gilets jaunes limougeaud.

A partir du moment où on est contre Monsieur Macron, j'ai l'impression que l'on est un délinquant - Nathalie

C'est le cas de Nathalie mobilisée depuis le début, elle n'a jamais quitté son gilet jaune et après 19 semaines de mobilisation elle résume :_"aucune décision politique de prise, beaucoup de répression, maintenant il y a l'armée_". Pour elle, c'est un très très mauvais signal "C'est limite dictatorial, je ne peux pas dire que mon pays est une dictature parce que l'on a encore des libertés mais elles s'amenuisent de jour en jour et à partir du moment où on est contre Monsieur Macron, j'ai l'impression que l'on est un délinquant" explique-t-elle.

La police ne suffit plus à Macron, et maintenant il invite l'armée - Bruno

Pour Bruno, l'emploi de l'armée c'est aussi le signe que le mouvement des gilets jaunes n'a peut être pas dit son dernier mot : "justement on nous dit que le mouvement s’essouffle et on nous le dit chaque samedi, ce 19ème samedi de rassemblement partout en France montre bien que le mouvement ne s'essouffle pas et l'une des principales preuves c'est que la police ne suffit plus à Macron et que maintenant il invite l'armée".

A ses côtes Jacky approuve les propos même si pour lui, "faire appel à l'armée", ce qui n'était pas arrivée depuis 1947, c'est aussi et surtout, un aveu de faiblesse de la part du gouvernement: " On n'a pas été en mesure de répondre politiquement à la situation dès le début, et à partir de là les choses se crispent, _on en arrive à sortir l'armée dans les rues_" analyse-t-il.

Et tout cela ne peut plus durer pour Jacky comme pour beaucoup de Gilets Jaunes, selon lui le gouvernement doit vite trouver une solution, mais la solution dit Jacky, ce n'est pas l'armée !

La manifestation s'est achevée peu avant 18 heures, et n'a pas perturbé la circulation des trains. Les Gilets Jaunes se sont ensuite rendus Place des Casseaux.