Une soixantaine de manifestants contre l'islamophobie à Montpellier

La manifestation était organisée par FUIQP, CMM et DN, avec le soutien de APLR, BDS France Montpellier et UJFP.

Une soixantaine de personnes se sont réunies devant le centre commercial Saint-Paul du quartier de la Paillade de Montpellier, ce dimanche 21 mars 2021. Le rassemblement, organisé par le "Front contre l'islamophobie et pour l'égalité de toutes et tous" et soutenu par plusieurs collectifs, visait à dénoncer l'islamophobie de manière générale. Une dizaine de personnes ont pris la parole pendant plus de deux heures.

Les manifestants pointaient surtout du doigt le projet de loi "contre les séparatismes", rebaptisé projet de loi "confortant le respect des principes de la République" après plusieurs polémiques. L'une des mesures du texte concerne le financement des lieux de culte.

Les manifestants craignent que ce texte renforce l'islamophobie. Pour Sami Benjaffel, du Front uni des immigrations et des quartiers populaires de Montpellier, le projet de loi risque de consolider une "islamophobie institutionnalisée". "Le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait clairement dit que ce texte visait les Musulmans", soutient l'homme de 46 ans, inquiet. Le 1er février dernier, le Ministre avait déclaré, au micro de France Inter : "Le premier des buts de ce projet de loi est de lutter contre le séparatisme islamiste. Mais il y a d'autres séparatismes et ce projet de loi couvre heureusement bien d'autres sujets"

"Quand vous entendez des mots qui ne cessent de se répéter, à un moment donné vous craquez." - Youssef Djoufelkit, du Collectif des Musulmans de Montpellier Copier

Youssef Djoufelkit, du Collectif des Musulmans de Montpellier, partage cette crainte. "Il y a déjà des violences contre les Musulmans, physiques ou verbales, témoigne le militant de 55 ans. Et ça va être renforcé par cette loi. Et il faut penser aux conséquences psychologiques que ça engendre. Quand vous entendez, tous les jours, que vous êtes un bougnoule, un terroriste, que vous devez rentrer dans votre pays alors que vous êtes déjà dans votre pays! C'est difficile."

"Aujourd'hui j'ai 55 ans, et je vis ça depuis que je suis tout petit" - Youssef Djoufelkit, du Collectif des Musulmans de Montpellier Copier

Autre texte qui inquiète les manifestants : la proposition de loi "Sécurité globale", qui vise notamment à sanctionner la diffusion malveillante de forces de l'ordre en intervention (création d'un délit de "provocation à l'identification" des policiers, dans la dernière version validée par les sénateurs). "La loi Sécurité globale, elle s'applique déjà dans les quartiers, note Abdelaziz Righi, de la Coordination conte le racisme et l'islamophobie de Perpignan. Il y a des policiers qui suppriment nos vidéos, qui nous saisissent nos portables ou qui les détruisent. Et ça, ça va augmenter."

"Les policiers qui se prennent pour des cow-boys dans nos quartiers, généralement ils sont même pas sanctionnées - Abdelaziz Righi, de la Coordination conte le racisme et l'islamophobie de Perpignan Copier

Le projet de loi "confortant le respect des principes de la République" a été largement adopté par l'Assemblée Nationale, en première lecture, le mardi 16 février 2021 (347 voix pour, 151 contre, 65 abstentions). Il sera examiné par le Sénat à partir du 30 mars. La proposition de loi "Sécurité globale" a elle été validée, en première lecture, par le Sénat, le jeudi 18 mars 2021. Les deux chambres législatives doivent encore se mettre d'accord sur la version finale.