Marche pour le climat : une soixantaine de manifestants à Pau

Manifestation du collectif Youth for climate à Pau

"Faim du monde et fin du mois, même combat !" Des jeunes ont défilé dans le centre-ville de Pau ce vendredi matin. Le collectif Youth for Climate à Pau avait lancé un appel à la mobilisation. Une soixantaine de manifestants ont répondu présents. Après un rassemblement sur la place Clémenceau, ils ont marché dans les rues, soutenus par slogans et pancartes : "Nique pas ta mer" ou encore "Le jardinage, c'est bien. La révolution, c'est mieux."