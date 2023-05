Une soixantaine de personnes rassemblées à Niort pour soutenir un père de famille arménien menacé d'expulsion

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture à Niort ce mercredi 17 mai pour protester contre l'expulsion d'un père de famille arménien prénommé Hayk. Ses demandes d'asile et de titre de séjour rejetées, il est sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Sa compagne Karine, Arménienne elle aussi avec qui il a trois enfants, a débuté une grève de la faim le 5 mai dernier sur les marches de la mairie de Niort.

Un retour en Arménie est pour elle inconcevable. "Les enfants ne parlent même pas arménien. Ils veulent rester en France, ils sont nés en France. En plus l'Arménie est toujours en guerre avec l'Azerbaïdjan", explique-t-elle. Parmi les Niortais rassemblés, un voisin parle de "gens charmants, que je vois du matin jusqu'au soir, les enfants sont scolarisés, je ne vois pas pourquoi on doit expulser ce monsieur".

Dans le rassemblement devant la préfecture, des amis, voisins mais aussi de nombreux militants associatifs. © Radio France - Noémie Guillotin

"Une situation humainement incompréhensible"

De nombreux militants associatifs sont aussi présents comme Patrick Soulignac, président pour le sud Deux-Sèvres de la Cimade, association de soutien aux étrangers en situation irrégulière. "C'est une situation humainement incompréhensible. Ça fait plus de dix ans qu'ils sont en France. Leurs trois enfants sont nés ici. Et ils ont un refus qui ne leur laisse aucune perspective", déplore-t-il. Patrick Soulignac explique que "tout dépend de la préfecture et la préfecture refuse car elle dit que monsieur ne travaille pas. Ce qui est vrai parce qu'il n'a pas le droit de travailler. Si la préfecture lui donne les papiers qui sont demandés du fait de la durée du séjour, il pourrait tout à fait travailler et il a déjà des possibilités d'emploi qui sont identifiées".

Karine elle se dit "fatiguée " par sa grève de la faim et exprime sa détresse. "Je vais peut-être arrêter mais si la préfecture ne change pas sa décision je ne sais pas. Je dois recommencer mais cette fois avec les enfants. C'est la dernière solution". Une pétition est en ligne a été lancée, elle avait recueilli ce mercredi soir plus de 400 signatures.