Une soixantaine de personnes réunies pour dénoncer les violences faites aux femmes à Reims

Une soixantaine de personnes ont participé au rassemblement statique contre les violences faites aux femmes organisé ce samedi après midi sur la place Colbert de Reims. La sous-Préfecture avait interdit au cortège de défiler pour permettre de sécuriser la manifestation des anti-pass sanitaire dans le centre ville.

Cela n'a pas empêché Nana, étudiante à Reims, d'afficher sa détermination avec les nombreuses pancartes qu'elle a déposées tout autour de la statue Colbert. Des slogans ou des phrases chocs qui dénoncent les viols, féminicides ou autres manifestations de violence sexiste que des femmes peuvent endurer. L'une de ces pancartes , portant le message "Je te crois" s'adresse à de potentielles victimes de violence : « Cela peut parler. Il y a des femmes qui n'ont peut-être pas le courage de venir ici, car elles ont peut-être peur d'être reconnues. Le fait de passer à côté les incitera peut-être un jour à dénoncer » explique la jeune femme.

Il faut continuer à mettre la pression sur les pouvoirs publics là-dessus

Malgré l'interdiction de défiler, Sophie, venue apporter son soutien au mouvement, veut voir le verre à moitié plein : « Il y a un spectcale, quelque chose de mis en visibilité dans l'espace public. Ça va faire bouger, ça se voit, il faut continuer à mettre la pression sur les pouvoirs publics là-dessus. » Même son de cloche pour Emmanuelle, qui se réjouit malgré tout que le mouvement existe : « Je vois des petites nanas qui regardent, qui viennent lire les pancartes et qui du coup viennent dans le rassemblement, c'est bien. »

La statue de la place Colbert avait été recouverte de pancartes. © Radio France - Natacha Kadur

Une plainte contre la Préfecture

De son côté, Laura, militante et porte-parole de la branche départementale du collectif féministe "Nous toutes", organisateur du rassemblement, ne décolère pas de l'interdiction de défiler : « Plus qu'une déception, c'est une humiliation. Nous devions marcher pour la journée internationale des droits de l'enfant aujourd'hui, et en prévision de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Notre but était d'alerter les pouvoirs publics à l'approche de la campagne pour les prochaines présidentielles. Cette décision de nous interdire de manifester est honteuse et illégale, puisque l'autre rassemblement prévu en parallèle aujourd'hui dans le centre ville a été maintenu et a pu circuler librement » dénonce la militante. Elle annonce vouloir porter plainte contre la sous-Préfecture.