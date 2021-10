Une soixantaine de retraités mobilisés devant la préfecture de Guéret

Ils demandent la revalorisation de leur pension. Les retraités étaient dans la rue ce vendredi, partout en France. En Creuse, une soixantaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture.

"On nous parle d'une prévision de croissance à 6%, mais par contre notre retraite n'a augmenté que de 0,4%. On pense que c'est un peu se moquer de nous", explique Bernard, représentant des retraités de la fonction publique.

Ils n'en peuvent plus des augmentations à répétitions. "Le prix des carburants, du gaz, de l'électricité", liste agacé, Rolland, retraité de l'éducation nationale.

D'autres sont aussi aussi venus défendre les services publics : "A cause de la dématérialisation on doit tout faire sur internet. Je préfère quand on a une personne physique devant soit", poursuit Rolland.

Les retraités demandent simplement à être écoutés, et pris en compte dans les politiques publiques. Ils souhaitent voir leur pouvoir d'achat croitre car pour les organisateurs, c'est le secret pour bien vieillir.