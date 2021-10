Une soixantaine de retraités mobilisés devant la Préfecture du Vaucluse pour avoir plus de pouvoir d'achat

"Dans les magasins, avec 100 euros avant on remplissait notre chariot. Maintenant avec la même somme il est bien vide" se désole Thomas, retraité de 74 ans. L'ancien technicien de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) touche 1 250 euros de pension de retraite tous les mois. Ce n'est pas assez pour vivre assure celui qui voit "le prix de l'essence, du gaz, de l'électricité" augmenter. Thomas, comme la soixantaine de personnes présentes devant la Préfecture du Vaucluse ce vendredi matin, demande une revalorisation de la pension de retraite. Plusieurs syndicats dont Force Ouvrière, la CGT, la CFTC, la FSU et Solidaires ont appelé à cette mobilisation pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat des personnes qui ne sont plus dans le monde du travail.

Pas assez de pouvoir d'achat

"On va demander à des gens de cotiser jusqu'à 67 voire 70 ans pour à la fin toucher une toute petite partie de ce qu'ils ont accumulé" s'insurge André Castelli, conseiller départemental et adhérent à la CGT. Il appelle le gouvernement à "penser à nous, à ceux qui forment la société d'aujourd'hui, pas qu'à la société du pognon !" André Castelli remarque que des amis retraités à lui "sont dans la difficulté." Notamment par rapport à "l'augmentation du prix du gaz" qui va les pousser à "arrêter leur chauffage."