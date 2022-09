Une solution trouvée pour les migrants à Toulouse, les allées Jules Guesde bientôt libérées

La fin d'un long feuilleton à Toulouse. Ce mardi 20 septembre, la préfecture de Haute-Garonne annonce avoir trouvé une solution temporaire pour la grande majorité des migrants qui s'étaient installés sur les allées Jules Guesde fin août.

Centre d'hébergement ou hôtel

Ce mardi, les services de l'Etat avaient en place un dispositif d’évaluation et d’orientation. Une trentaine d’agents ont reçu en tout 141 personnes en entretien sur place. Une partie de ces personnes sont issues de l'ancien Ehpad des Tourelles près de la Cépière, évacué le 26 août par les autorités.

Parmi elles, 137 jeunes mineurs présumés ayant déposé un recours auprès du juge des enfants. Ils doivent encore prouver à la justice et l'administration qu'ils sont mineurs, ce qui leur garantirait un hébergement via le Département. Exceptionnellement, la préfecture leur accorde un droit d'hébergement dès ce mardi dans une structure spécialisée ou un hôtel. L''Etat prend aussi en charge leurs repas. Durant l’instruction de leur recours, ils bénéficieront d’un accompagnement social et administratif.

Par ailleurs, deux majeurs sont aussi hébergés par l'Etat, mais ils doivent faire une demande d'asile. Et deux autres personnes sont prises en charge par le Conseil départemental.

Ce mardi à la mi-journée, le campement des allées Jules Guesde était en cours de démantèlement, sans incident. La veille, le maire de Toulouse avait confirmé avoir saisi le tribunal judiciaire pour demander l'évacuation des tentes. Une compétition de trottinettes pour enfants doit avoir lieu sur les allées ce week-end.