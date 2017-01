Une soupe populaire tout l'hiver à Orange

70 bénévoles se relaient à Orange pour offrir tout l'hiver un repas chaud le midi à une trentaine de personnes, jusqu'au mois d'avril.

Ils sont une trentaine à venir, le midi, du lundi au samedi à Orange, pour le repas chaud offert par les bénévoles de la Soupe de l'amitié.

Rendez-vous devant le centre évangélique protestant qui prête son réfectoire et ses cuisines. Dehors, il fait 4°, mais le fort mistral accentue encore la sensation de froid. Heureusement, le concept est un repas chaud, au chaud. Direction donc l'intérieur.

"Sinon on prend des sandwiches dans la rue" - Daniel n'a quasiment plus de dents

Daniel est un habitué, pour lui, la soupe est la bienvenue, car sinon "on prend des sandwiches dans la rue... Mais quand on n'a pas de dents, il vaut mieux venir là."

"Il y avait juste la soupe et un café", au début, il y a 15 ans, rappelle Evelyne l'une des bénévoles. Aujourd'hui ils sont 70 à concocter à tour de rôle tout un repas chaud. Les repas sont servis tous les midis, sauf le dimanche.

"Je n'ai pas honte" - Jeannie est une habituée

Ils recueillent aussi les dons de nourriture, alors que deux boulangerie et Carrefour fournissent déjà gracieusement des denrées alimentaires. Mais de nouveaux dons seraient les bienvenus.

Jeannie vient également partager le repas :"Je suis à la retraite, une petite retraite. On a fait les cadeaux de noel pour les petits, et maintenant on est un peu serré... Je n'ai pas honte, on discute avec tout le monde !"

"Un besoin d'amitié et de contact" - Danielle, bénévole

Danielle rappelle que ce n'est "pas seulement pour les personnes nécessiteuses, en détresse, il y a aussi des personnes qui viennent et qui n'ont pas de besoin financiers, mais qui ont besoin d'amitié et de contact."

Les bénévoles de la Soupe de l'amitié servent leur soupe populaire jusqu'au 15 avril.