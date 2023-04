Une soupe solidaire pour les étudiants lillois de la cité Scientifique, l'initiative d'un couple de retraité

Chaque mercredi, Dominique et Anna distribue un repas complet aux étudiants composé d'une soupe, d'un petit pain, et parfois même d'un dessert.

"Tous les mercredis c'est la soupe!", sourit Violette 19 ans, étudiante en sociologie. Sur ce petit stand, qui fait face à la Maison des étudiants, les soupes colorées goût "caro-coco", "tex-mex" ou encore "orientale" fument dans leurs grands récipients. De quoi réchauffer le cœur et les estomacs de ces étudiants au budget parfois bien serré.

ⓘ Publicité

"Suspend ton bol", pour les petits budgets

Bien manger, n'est pas donné à tout le monde, Anatole 18 ans, a environ 60 euros par mois pour se nourrir. "ça ne fait pas beaucoup...Si je peux faire que des repas à 1 euro c'est pas mal, puis avoir la soupe c'est pratique ça permet d'éviter d'avoir à se faire une gamelle la veille pour préparer son repas. C'est cool."

Le midi, le principe c'est "suspend ton bol". Chacun peut déposer, ce qu'il veut, mais surtout ce qu'il peut. Aux côtés d'Anatole, Violette glisse alors quelques pièces en plus dans la tirelire. "C'est à prix libre, et moi je sais que je n'ai pas de gros restrictions dans mon budget nourriture du coup je donne un peu plus et je sais que ça va aider d'autres étudiants c'est super chouette".

Des recettes locales et végétariennes

Chaque semaine, les soupes sont préparées la veille et au petit matin par les soins d'Anna et de Dominique. "On distribue une soupe et un petit pain! On leur donne une indication de combien ça nous coûte et tout ce qu'ils nous donnent plus nous permet de financer une préparation de la même soupe le soir", souligne Dominique.

Avec l'aide une petite poignée de bénévoles, ce couple concocte leurs recettes dans les cuisines prêtées par le Campus Polytech. "On habite au sud de Lille, dans la communauté de commune de Pévèle-Carembault (Nord), qui est une région assez rurale, et donc on mobilise les habitants soit à nous donner des surplus de jardin, soit des légumes moches, soit de nous vendre des produits qu'ils ont du mal à vendre parce qu'ils sont hors calibre et un peu abimés et on prépare nos soupes." Et pour que personne ne soit exclu, tout est 100% végétarien.

"Ça donne du sens à ma vie"

Avant de partir en retraite, Dominique Bounie était professeur en technologie alimentaire, ici à la Cité Scientifique. "C'est comme ça qu'on a pu signer une convention avec la Maison des Etudiants." Anna Franco, elle était orthophoniste. Tous les deux ont consacré une grande partie de leur vie au bénévolat. Ils ne s'imaginaient pas s'arrêter là. "Un étudiant m'a demandé la semaine dernière ce que ça nous apportait de faire ça....Je lui ai répondu que tout simplement ça donne du sens à ma vie", se souvient Anna.

La soupe solidaire est ouverte aux étudiants mais aussi au personnel de la faculté. © Radio France - Salomé Pineda

A 67 ans, c'est elle qui est à l'origine de l'idée et du nom de ce barasoup'. "Je pense qu'on est dans le vrai avec notre modèle parce que ça permet aussi de conserver la dignité aux gens. Le geste solidaire, même si les gens mettent 20 centimes ça reste important, de pouvoir aussi donner quelque chose en échange de ce qu'on reçoit. Et l'anonymat du don est tout aussi important. Je n'ai pas envie de savoir ce que les gens mettent. S'ils donnent un bouton de culotte ça m'est égal."

Sur les pancartes un QR code pour pouvoir refaire la recette chez soi. Martie, 20 ans, s'en voit ravi. "Eh franchement c'est super bon! Je viens ici me ressourcer un peu." Pas de gâchis : dès qu'il y a du rab on congèle. Le soir, rebelotte, Anna et Dominique reviennent à partir 18h30 devant la résidence universitaire Galois avec une petite règle : le dîner lui, est toujours gratuit pour tout le monde.