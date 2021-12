Une souscription pour édifier une chapelle pour les légionnaires du 2e REI de Nîmes

"Un nouvel espace de cohésion, de tradition pour les fêtes régimentaires, et de mémoire pour les camarades disparus." Une phrase du Padre Pierre-Nicolas, aumônier du 2e Régiment Étranger d'Infanterie stationné à Nîmes. "Et un lieu suffisamment digne pour aménager des chapelles mortuaires quand nous devons veiller nos camarades tombés au champ d'honneur." Et pour ça, les légionnaires ont besoin d'argent, besoin de 400.000€. Ils lancent donc une souscription. Et ils prennent soin de préciser : si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Une chapelle qui sera édifiée dans un ancien hangar, elle sera ainsi "au milieu du régiment". "Et l'avantage de cet ancien hangar est qu'il y a déjà des murs et un toit. En revanche poursuit Padre Pierre-Nicolas, il faut aménager l'intérieur, refaire les sols, les murs, dresser des cloisons, édifier un chœur." Et il conclut : "Donc je compte sur vous pour que nous puissions offrir aux légionnaires une belle chapelle où ils aimeront à venir se recueillir." A noter que cette chapelle sera dédiée à Charles de Foucaud.