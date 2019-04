Une souscription pour la restauration de la chapelle Sainte-Barbe à St-Germain-de-Coulamer

La chapelle s’est dégradée au fil du temps et nécessite une réfection des enduits, des façades et de la couverture en ardoises, ainsi qu'une restauration et protection des vitraux et de la porte d'entrée. Les travaux sont estimés à plus de 40.000 euros.

Saint-Germain-de-Coulamer, France

C'est ce qu'on appelle du petit patrimoine public. L'édifice religieux est situé à l'entrée de la petite commune mayennaise de St-Germain-de-Coulamer et il se dégrade. La chapelle a été construite en 1830. En juin 1879, elle avait subi de gros dommages à cause d'un orage. Depuis elle a subi à plusieurs reprises la foudre et autres violences climatiques. Les habitants du village, qui y sont très attachés, veulent désormais la restaurer.

Une souscription vient donc d'être lancée grâce à la Fondation du Patrimoine. Michel Meilhac est le délégué départemental : "l'appel au dons doit rapporter au moins 5% du montant des travaux. Et là on intervient ainsi que le conseil départemental et la Région".

La chapelle Sainte-Barbe à St-Germain-de-Coulamer - Fondation de France - DR

Le conseil municipal a récemment signé un partenariat avec la Fondation de France "afin de la restaurer comme il se doit" précise le maire Alain Dilis.

A terme, il est également envisagé d'en faire un espace culturel dans lequel, des expositions, du théâtre vivant et des animations seront organisés.