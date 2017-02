Une souscription pour sauver l'église de Lançon-Provence

2 millions 500.000 euros. C'est la somme que la commune de Lançon-Provence doit réunir pour rénover son église Sainte-Julitte, une église fermée depuis 2015 au paroissien et aux publics. Pour trouver les fonds, la mairie lance une souscription avec la fondation du patrimoine.

L'église Sainte-Julitte est fermée depuis 2015. Trop dangereuse pour les paroissiens et les visiteurs. Pourtant, elle regorge de trésors eux-aussi mal entretenus. Mais l'église est laissé à son sort depuis vingt ans. C'est la nouvelle municipalité élue en 2014 qui tient à redonner un coup de jeune à l'église vieille de 600 ans.

Sur ce bâtiment on a qu'une seule certitude : c'est qu'il va s'effondrer. Lionel Tardif, 1er adjoint au maire de Lançon-Provence

Le bâtiment est à cheval sur un rocher et un sol plus meuble. L'Eglise se fend en deux et mes travaux coûtent 2 millions 500.000 euros. Une partie est prise en charge par le conseil départemental, une autre le sera vraisemblablement par la région. Il reste 20% de la somme à la charge de la municipalité qui se doit d'entretenir les bâtiments communaux. Depuis 1905, l'église est un bâtiment communal.

Les murs s'effritent et le toit menace de s'effondrer. - Mairie de Lançon-Provence

Une partie des travaux est pris en charge par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. - Maire de Lançon-Provence

A Lançon-Provence, il reste la chapelle St-Cyr en bas du village sur la 113, trop petite pour certaines cérémonies comme les mariages ou les baptêmes "C'est tout de même dommage de ne pas pouvoir se marier chez soi" se désole Père Thierry Destraumeau, le nouveau prêtre de Lançon-Provence et Pélissanne. Lui va tenter de trouver des mécènes parmi ses contacts et les entreprises.

Un mécénat "produit-partage"

Jean-Claude Fourès de la Fondation du Patrimoine projette lui d'organiser un mécénat "produit-partage" : les viticulteurs produiraient une cuvée spéciale. Chaque bouteille vendue donnerait lieu à un don : l'exploitant profite d'une déduction d'impôt, le consommateur en achetant sa bouteille aide à la rénovation de l'église.

Si vous souhaitez faire un don sur internet, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation du Patrimoine.