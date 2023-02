Une SPA de Dordogne recueille une chienne maltraitée et demande au public de lui choisir un nom

"Elle s'appelait Joy, c'était trop ironique vu sa situation, on s'est dit qu'on allait lui donner un nouveau nom pour sa nouvelle vie", explique Eric Delugin, le président de la SPA de Bergerac. L'association demande au public de donner un nom à une chienne malinoise recueillie par le refuge ce vendredi 17 février, après un signalement de maltraitance animale par un voisin.

La chienne de 13 ans, rachitique, est sous-nutrie depuis probablement un long moment. La SPA l'a faite hospitaliser chez un vétérinaire, avant d'être soignée plusieurs mois par le refuge.

"Elle n'est pas malade, simplement affamée"

Le maire, accompagné des gendarmes, est venu chercher l'animal dans la matinée : "On est dans le cas typique de personnes qui ne sont pas du tout sensibles à la cause animale. Le propriétaire nous a dit qu'il n'avait pas d'argent pour la faire euthanasier, alors que la chienne n'est pas du tout malade. Elle est simplement affamée, ça doit durer depuis des mois, et déshydratée. On est vraiment dans un cas de négligence volontaire".

La publication de la SPA a provoqué une vague de commentaire en quelques heures seulement. Un second chien a été laissé au domicile de l'ancien propriétaire de la chienne. Il n'était pas aussi faible, mais la SPA s'inquiète de son devenir.