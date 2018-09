Vaiges, France

Un des plus vieux hôtels-restaurants de la Mayenne fête ses 135 ans jusqu'à samedi. L'Hôtel du Commerce à Vaiges, tenu par la famille Oger depuis 1883 (cinq générations) Cet anniversaire met à l'honneur la cuisine de Samuel Oger, le chef, mais aussi la cuisine québécoise. Le Mayennais reçoit d'ailleurs la visite d'un des plus célèbres chefs cuisiniers au Canada : Jean-Luc Boulay. Ce dernier est membre du jury d'une émission de télévision Les Chefs, l'équivalent en France de l'émission Top Chef.

Une star formée en Mayenne !

Les deux cuisiniers sont des amis d'enfance. La première fois qu'ils se rencontrent, ou plutôt qu'ils s'aperçoivent dans les années 80, c'est au restaurant Le Dauphin à Saint-Pierre-des-Nids, tenu par un certain monsieur Étienne. Jean-Luc Boulay, le canadien y réalise à l'époque son apprentissage, lui qui avant d'être tombé amoureux du Canada, est natif de la Sarthe. Les deux hommes se perdent ensuite de vue avant de se retrouver par hasard à Paris à l'école nationale supérieure de pâtisserie Gaston Lenôtre. "Nous rentrons dans la classe et nous flashons tous les deux l'un sur l'autre" raconte Samuel Oger, chef-cuisinier de l'hôtel du Commerce.

"Je lui demande d'où il vient et me répond qu'il travaille à Québec au Canada. Donc je lui dis : 'ba laisse tomber on s'est vu nulle part car je connais personne à Québec'. Et lui me pose aussi la même question. Sauf que je n'aillais pas lui dire que j'habitais Vaiges, car il vient du Québec, il ne va pas comprendre ! Donc je lui explique que je viens d'un petit département entre les 24h du Mans et Rennes" continue Samuel Oger. "Et là il me dit : la Mayenne ? J'y ai fait mon apprentissage à Saint-Pierre-des-Nids chez Jean Étienne" rigole le cuisinier. Depuis ce jour les deux amis se voient au moins une fois par an pour goûter leurs cuisines.

"Une cuisine à la bonne franquette, pleine de saveur (...) qui se perd malheureusement" Copier

Cuisine évolutive VS Cuisine traditionnelle

Pour les 135 ans de l'Hôtel du Commerce de Vaiges, les deux chefs proposent un savoureux mélange de leurs pays. Ainsi, ils proposent aussi bien un carpaccio à la caméline, qu'un gâteau d'escargots de Marcillé-la-Ville. Et chacun a son avis sur la cuisine de l'autre. "La cuisine de Jean-Luc est beaucoup plus évolutive que la mienne. Il est à la pointe du savoir, il l'a renouvelle sans cesse et envoie ses stagiaires en France régulièrement" explique le Mayennais. "C'est une cuisine à la bonne franquette, pleine de saveur, traditionnelle mais bien faite, une cuisine qui se perd malheureusement" répond le Québécois. Pour l'anniversaire de l'établissement à Vaiges, la star canadienne n'a pas hésité à faire les 7.000 kilomètres avec quelques un de ses cuisiniers comme Anthony. "Nous au Canada on commence à moderniser les choses en cuisine, alors qu'ici on a du matériel plus traditionnel" note ce jeune professionnel.

Top Chef au Canada

Le patron d'Anthony, Jean-Luc Boulay, participe depuis huit ans à l'équivalent de l'émission Top Chef au Canada, intitulée Les Chefs. C'est pour cette raison qu'il est connu. Et d'après lui, son copain, Samuel Oger mériterait de l'être un peu plus. "Il n'est pas assez marketing. En 2018 il faut sortir de sa cuisine pour se faire connaître" explique Jean-Luc Boulay. À bon entendeur.

La recette du succès de l'Hôtel du Commerce par Samuel Oger Copier

Cuisiniers français et canadiens travaillent ensemble pour les 135 ans de l'établissement de Vaiges © Radio France - Martin Cotta