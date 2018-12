PHOTOS - Une star mondiale de l'illustration invitée de l'école supérieure d'art digital de Carpentras

Carpentras, France

Un privilège ! Les élèves de l'ESA Games ouverte en 2013 au centre-ville de Carpentras vivent un grand privilège cette semaine : un professeur d'exception les a rejoints pour quelques jours. Il s'agit de John Howe, le célèbre illustrateur et directeur artistique dont le nom reste associé à celui d’œuvres mondialement connues : La Guerre du feu, Le Seigneur des Anneaux, Mortal Engines ou encore Le Hobbit. Entre échanges informels et cours pratiques, les élèves (une soixantaine actuellement) partagent et confrontent leur vision du travail et du métier, avec l'un de ses ambassadeurs le plus charismatique.

Un atout de plus pour l'ESA Games de Carpentras qui forme en trois ans, les futurs professionnels du jeu vidéo.

John Howe directeur artistique du Seigneur des Anneaux répond aux questions de Daniel Morin Copier

Gilles Francescano directeur de l'ESA Games de Carpentras : "nos premiers élèves seront diplômés à la fin de l'année" Copier

Des étudiants de l'ESA GAMES ravis de se former à Carpentras Copier

Des étudiants très attentifs aux enseignements du Maître, John Howe © Radio France - Daniel Morin

Gilles Francescano directeur de l'ESA Games de Carpentras © Radio France - Daniel Morin