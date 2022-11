Une start-up biterroise invente MAJU, un bol innovant pour perdre du poids

Une majorité de Français (63%) avoue faire attention à son poids d'après une étude IPSOS. Et ils sont nombreux chaque année à faire des régimes pour essayer de retrouver la ligne. Si c'est votre cas, voilà un bol alimentaire qui devrait vous simplifier la vie si vous faites attention aux calories que vous mangez quotidiennement.

Deux anciens rugbymen professionnels de l'A.S.B.H commercialisent depuis janvier 2022 un nouveau produit, breveté, permettant de perdre du poids. MAJU , c'est son nom a été créé par une start-up Biterroise.

"Nous n'avons pas inventé un énième régime. Mais plutôt réinventer la façon de manger équilibré." Matthias Vidal, l'un des créateurs

Ce bol, séparé en trois compartiments (légumes, féculents et protéines), facilite tout simplement le rééquilibrage alimentaire en fonction des besoins de chacun. Les applications pour perdre du poids sont nombreuses. L'une des plus connues est le secret du poids permettant aux utilisateurs de comptabiliser leurs calories en pesant chaque aliment mangé. Si la méthode est efficace, elle est aussi contraignante. Les co-gérants de MAJU ont souhaité simplifié cette démarche. "Notre expérience de sportif professionnel nous a permis de faire ce constat et ce concept" explique à France Bleu Matthias Vidal.

"Manger équilibré devient une simplicité." Matthias Vidal

Matthias Vidal, diététicien nutritionniste depuis 12 ans à Béziers a été contraint d'arrêter sa carrière professionnelle avec l'ASBH au début des années 2010 suite à des blessures. Son associé Julien Jané a aussi intégré le Racing Métro, Bayonne et l'équipe de France de rugby à 7).

Ce bol innovant passe au micro-onde

Les acheteurs sont conquis par la méthode, et sa simplicité explique Matthias Vidal. Ce que nous avons pu constater sur le site avis vérifiés. Une note de 4,8 sur 5 est attribuée au bol par 90 internautes ayant acheté MAJU depuis le début de l'année.

Le bol est disponible sur le site internet au prix de vente de 79,90 euros. Cet achat vous permet d'accéder de manière illimitée à l'application sur laquelle vous retrouverez de nombreux conseils et bénéficiez d'un suivi nutritionnel.

MAJU est la contraction de Matthias et Julien

47% de la population en surpoids depuis la pandémie

8,5 millions d’adultes en France (17 %) ont un indice de masse corporelle (IMC, un indicateur de corpulence) supérieur à 30 – au-delà duquel on parle l’obésité – contre 15 % en 2012.

Pour l’Organisation mondiale de la Santé c’est une "épidémie". En plus d’augmenter les risques de maladies chroniques, l’obésité possède un coût social élevé et implique des conséquences psychologiques importantes. Après deux années de pandémie, les chiffres sont alarmants : en France, une personne sur deux est en surpoids ou en obésité. Et si la surcharge pondérale était en lien avec la santé mentale ? Car si le poids influence l’état psychique, l’inverse est aussi avéré.