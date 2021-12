Une start-up bordelaise lance un réveillon de Noël connecté pour les isolés du Covid

La start-up bordelaise Sunday lance une chaîne de solidarité via son application, pour tous les isolés de Noël. En une journée plus d'une centaine d'utilisateurs se sont déjà inscrits pour passer un réveillon connecté.

Face à la déferlante de l'épidémie de Covid, la start-up bordelaise Sunday a fait évoluer son application pour l'ouvrir à tous ceux qui se retrouvent isolés à la dernière minute à cause du virus.

La Sunday Box, un boîtier qui a du cœur

C'est en 2018 qu'est née la Sunday Box. C'est Nelly Meunier qui est à l'origine de cette création. Il s'agit d'un petit boitier branché sur la télévision des parents, grands parents, pour qu’ils reçoivent des photos et des vidéos directement envoyés par la famille via l'application Sunday. La box est accompagnée d’une télécommande en forme de cœur, il s'illumine à l’arrivée de nouveaux messages.

Une utilisatrice de la Sunday Box - Sunday

Nelly s’est inspirée de son histoire personnelle avec sa grand-mère isolée, déconnectée, pour créer cette Sunday Box. Comme elle avait du mal à communiquer avec elle, elle a mis au point ce boîtier branché sur la télé, c'est devenu le programme préféré de sa grand-mère. Le boîtier s'est transformé en réseau social de famille. Depuis 2018, 25 000 box ont été installées, ça représente environ 150 000 utilisateurs dans toute la France et même en Suisse en Belgique et aux Etats-Unis

Un Noël covidé connecté

Avec la multiplication des cas ces dernières semaines, l'équipe de Nelly Meunier n'a pas été épargnée : plusieurs collaborateurs se préparent à passer un Noël isolé, Nelly a donc décidé de faire évoluer l'application Sunday en l'ouvrant à tous ceux qui se retrouvent confinés à la dernière minute. En téléchargeant gratuitement l'application, ils pourront rejoindre une famille crée pour l'occasion et partager leurs photos de dinde, sapin, cadeaux. Une manière de rester ensemble malgré la distance et l'isolement. Depuis le lancement de cette évolution, plus d'une centaine d'utilisateurs se sont inscrits.