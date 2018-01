Une start-up de Dordogne, installée à Marsac sur l'Isle, est présente au salon CES de Las Vegas, aux Etats-Unis. Le plus gros salon mondial consacré aux nouvelles technologies. La société Elmer présente sa douche à la française connectée

Marsac-sur-l'Isle, France

Près de quarante entreprises de Nouvelle Aquitaine sont actuellement présentes au CES de Las Vegas, le plus gros salon mondial dédié aux nouvelles technologies, depuis mardi et jusqu'à ce vendredi matin.

Parmi elles, la start-up périgourdine Elmer, qui fabrique des douches à l'italienne connectées qui s'installent chez vous en trois heures et qui peuvent par exemple diffuser des huiles essentielles ou de la musique dans les parois. 70 salariés du groupe Hammel travaillent sur ces douches à Marsac sur l'Isle, tout près de Périgueux. La production de ce produit novateur vient de commencer.

La start-up a été créée par David Hammel le fils de l'actuel PDG du groupe Hammel, l'un des leaders français sur le marché des robinets.

Avec un objectif : créer une douche au prix abordable, mais connectée et confortable.

Une douche connectée Elmer - Site internet Elmer

Une douche intelligente capable de vous obéir à la voix via des assistants vocaux comme Google Home, ou encore d'auto limiter sa consommation d'eau. La douche "à la française" de la société Elmer peut prérégler la température de l'eau pour que vos enfants ne se brûlent pas. Cela va même bien au delà.

"On a développé un univers autour du bien être, donc notre douche propose une diffusion d'huiles essentielles et un système son enveloppant, avec les parois de la douche qui deviennent des haut-parleurs" dit David Hammel

La douche s'installe en moins de 3h, promet la start up. Comptez entre 1500 et 3 mille euros selon les options. Pour faire connaître son produit high tech, le patron David Hammel a fait le déplacement à Las Vegas. Et il ne regrette pas.

Les explications de David Hammel Copier

"On a été mentionnés le premier jour dans le Wall Street Journal, cela marque l'histoire d'une société, ce genre de choses" dit David Hammel. Il en profite d'ailleurs pour tenter de nouer des contacts commerciaux avec des Américains et des partenaires du monde entier.