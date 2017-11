Une start-up parisienne veut sauver les vieilles pierres du Château de Lassay

Malgré de gros travaux de restauration depuis 3 ans, le vieil édifice du XVème siècle est encore fragile. La société Dartagnans, une agence de financement participatif dédiée au patrimoine, est tombée sous le charme de Lassay et a décidé de lancer une collecte sur internet.

"On va sortir du château parce que le problème est à l'extérieur. C'est la base de la tour qui commençait à s'ébouler vers l'extérieur" : nous accompagnons Cécilia de Montalembert, la propriétaire, au pied de la tour en soins intensifs. Un chantier est en cours pour prévenir un éboulement. Plusieurs ouvriers réparent les dégâts causés par l'usure du temps.

dans la cour du château de Lassay © Radio France

Il y a la tour et il y a aussi des remparts à sécuriser. La facture est salée : 35.000 euros au total. Cécilia de Montalembert a les moyens d'en financer les deux tiers. Pour le reste, elle a fait appel à la start-up Dartagnans : "c'est leur domaine, leurs donateurs viennent à eux pour ça, on vise un public qui s'intéresse à ce qu'on fait, au patrimoine. Les gens qui participent on les remercie soit avec des entrées soit avec une participation à nos différentes manifestations".

28 donateurs se sont déjà fait connaitre. 4.400 euros ont été récoltés sur les 10.000 demandés. Un don au-delà de 50 euros est défiscalisé.

Au pied de la tour malade, on découvre que la pierre de taille habillait la pierre brute.

Celle-ci en triste état, désagrégée par l'eau et les racines.



Aidez-nous à la soigner, elle en a besoin ! https://t.co/stByVwO7zl#ChateauChallengepic.twitter.com/RdQFNwDa8w — Château de Lassay (@ChateaudeLassay) November 13, 2017

Dartagnans existe car les subventions publiques ont reculé pour ce type de rénovation explique l'un des fondateurs de la société, Romain Delaume : "on considère que le patrimoine c'est le trésor de la France. C'est ça qui fait vivre notre économie, c'est ça qui attire les touristes. La crise étant passée par là, les caisses sont de plus en plus vides en tout cas pour le patrimoine et donc il a fallu trouver des idées et des solutions pour aider à restaurer les monument".

Au pied du château de Lassay © Radio France

Faire partie de la restauration du géant de pierre du nord Mayenne c'est lui rendre hommage et ça fait écho à ce qu'écrivait le marquis de Madaillan au XVIIème siècle : "je suis ici dans un château au milieu des bois, qui est si vieux, qu’on dit dans le Pays que ce sont les fées qui l’ont bâti"