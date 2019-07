Une start-up sarthoise aide au retour au travail des salariés après un long arrêt

Revenir au travail après une longue maladie est loin d'être facile. Cette jeune société propose aux salariés concernés et à leurs managers un accompagnement. Ses fondatrices estiment qu'au cours d'une carrière, un employé sur quatre est confronté à un arrêt de plus de trois mois.

Sarthe, France

A l’origine de cette start-up, un constat : « au cours de sa carrière, un salarié sur quatre connaîtra un long arrêt de travail, c’est-à-dire supérieur à trois mois, à cause notamment de la multiplication des épuisements professionnels et des burn-out », explique Béatrice Feuillard, l’une de ses deux fondatrices. « Pendant la période d’absence, l’entreprise a évolué. Le salarié souvent a décroché ». Et si son retour n’est pas préparé, le risque de nouveaux arrêts est réel, prévient l’entrepreneuse. « Le salarié qui ne retrouve pas sa place a du mal à se réinvestir ».

Un double accompagnement : le salarié et son manager

Pour éviter un tel engrenage, un double accompagnement est nécessaire souligne Béatrice Feuillard qui a monté la start-up « ça ira encore mieux demain » avec Cécile Prioul. Il faut d’une part « montrer à la personne que, pendant son absence, elle a développé des compétences ». Et d’autre part « expliquer au manager qu’il va pouvoir s’appuyer sur ces compétences ». Béatrice Feuillard insiste : « retrouver une place dans l’entreprise fait partie de la reconstruction ».