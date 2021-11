Une station de métro à Paris bientôt rebaptisée Joséphine Baker

Gaîté-Joséphine Baker ou Joséphine Baker-Gaîté, le nom définitif n'est pas encore arrêté mais la station de métro Gaîté devrait changer de nom dans le 14e arrondissement de Paris. A l'occasion de la panthéonisation de Joséphine Baker, l'Elysée annonce avoir lancé des démarches pour renommer la station de métro de la ligne 13. Le choix de cette station ne s'est pas faite au hasard, bien au contraire. La station Gaîté mène à la célèbre salle de spectacle Bobino où Joséphine Baker a notamment fêté ses 50 ans de carrière.

La décision n'est pas encore définitivement actée. C'est à Paris que Joséphine Baker a connu le succès en tant que danseuse et chanteuse. Elle a notamment commencé en tant que meneuse de revue avant d'enchaîner les concerts et les tournées. Dans le cénothaphe (le tombeau vide) qui sera porté à l'intérieur du Panthéon ce mardi 30 novembre, il y aura un mélange de quatre terres : la terre de Paris, la terre de Saint-Louis aux Etats-Unis où elle est née, la terre du château des Milandes en Dordogne où elle a vécu avec sa tribu Arc-en-Ciel, et la terre de Monaco où elle a passé la fin de sa vie.

Joséphine Baker s'était produite sur scène à Bobino pour ces 50 ans de carrière, quelques jours avant sa mort le 12 avril 1975. © Getty - Getty