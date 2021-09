Une statue monumentale en hommage à toutes les mamans trônera bientôt sur le rond-point des Bleus à Nîmes

Une statue monumentale en hommage à toutes les mamans trônera bientôt à Nîmes sur le rond-point des Bleus situé entre le stade des Costières et la polyclinique du Grand Sud. Cette œuvre d'une hauteur de 2m60 et d'un poids de trois tonnes, réalisée en pierre de Beaulieu, représente une femme enceinte. "Elle n'a ni yeux, ni nez, ni bouche, pour que toutes les mamans puissent s'identifier. Elle a le regard tourné sur son ventre qui contient la vie, les seins ronds emplis de la nourriture la plus saine. C'est un hommage à toutes les mamans." explique Pascale Hijazi qui l'a entièrement dessinée et financée. Elle a ensuite été sculptée par l'artiste saint-gillois Yves Valez, avant d'être offerte à la ville de Nîmes.

La statue était stockée à Saint-Gilles en attendant de trouver le meilleur site pour l'accueillir. Le choix du rond-point des Bleus a été révélé par Pascale Hijazi à France Bleu Gard Lozère ce vendredi après-midi. La pose et l'inauguration se dérouleront d'ici à la fin du mois d'octobre.