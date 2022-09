Une stèle à la mémoire des victimes d'un camp de rétention de républicains espagnols en Creuse

C'est une histoire peu connue des Creusois. Celle d'un camp de rétention, installé à Saint-Sulpice le Guérétois, entre 1939 et 1942, par lequel sont passé 18000 républicains espagnols, fuyant la dictature dans leurs pays. Une stèle a été inaugurée samedi 17 septembre, à la mémoire des victimes.

Samedi 17 septembre au matin, une stèle a été inaugurée à Saint Sulpice le Guérétois. Il s'agit d'une plaque à la mémoire des victimes d'un camp de rétention, qui était installé au niveau du lieu dit du clocher, de 1939 à 1942. C'est une histoire trop peu connue en Creuse : dans ce camp, sont passé 1800 Espagnols républicains, fuyant la dictature dans leur pays, et cherchant refuge en France, principalement des femmes, des enfants, des vieillards.

Un camp de rétention de 1939 à 1942

"Il y a eu un gros afflux de républicains espagnols en 1939, raconte Amada Pedrola Rousseau, la présidente d'Ateneo Republicano du Limousin, l'association des républicains espagnols en limousin, qui se bat pour que cette histoire soit connue. À ce moment là, les autochtones ont été un petit peu gênés par ces indésirables, ces étrangers, ces gens qui étaient signalés comme très dangereux, puisque c'était ce que les franquistes racontaient. Donc les Guérétois ont commencé à ne plus vouloir tous ces Espagnols chez eux. Et c'est à ce moment là que la préfecture et le maire de l'époque avaient demandé à ce que tous ces Espagnols soient regroupés dans un camp"

Durant l'inauguration de la stèle, honorant la mémoire des victimes de ce camp, l'émotion était présente. Parmi la foule des survivants de ce camp ou leurs descendants venus témoigner. "À ma mère qui avait cassé la glace pour laver le linge au camp du clocher et aux larmes qu'elle a versé sur ses doigts bleus de froid ."

Nombreux sont ceux qui essuient une larme quand Maria Amparo Sanchez raconte la vie dans ces baraquements, avec sa mère durant, l'hiver 1940. Elle avait deux ans. "On dormait sur la paille, on dormait à même le sol. On se couchait serrés les uns contre les autres, pour essayer de se protéger au maximum."

Pour ne pas oublier

Un témoignage qui a profondément touché Josette. Sa mère et sa grand mère étaient aussi au camp du clocher. "Ça m'a fait revivre tout ce qu'elles me racontaient : la faim, le froid, l'été très chaud .... je n'oublierai jamais."

C'est pourquoi c'était aussi important pour Eric Baudot, le maire de Saint-Sulpice Le Guérétois, d'installer cette stèle, pour ne pas oublier. "Dans la conscience des habitants de la Creuse, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas connu. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait ce camp de rétention à cet endroit. " La cérémonie s'est terminé par un chant, Hymno de Reigo, l'hymne de la Seconde République espagnole.